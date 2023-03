Wehr – Dietmar Meier ist ein Brauer mit Leib und Seele. Eine Erfolgsgeschichte, die vor genau zehn Jahren begonnen hat. Das Brauhaus Meier in Wehr-Enkendorf hat ein Alleinstellungsmerkmal. Bereits seit 2013 erhalten die Gäste dort ein edles und schmackhaftes, reines und nachhaltiges Bier. Und nur dort. „Mein Bier wird nur hier exklusiv ausgeschenkt“, sagt der Inhaber des Brauhauses, Dietmar Meier stolz.

Von 1985 bis 2012 haben Dietmar Meier und seine beiden Kinder Anna und Daniel Meier, die Brunnmattstube auf dem selben Gelände wie das spätere Brauhaus im Enkendorf betrieben. Es folgte ein umfangreicher Umbau der ehemaligen Stallungen. Der Betrieb aus der Brunnmattstube wurde in das neue Brauhaus verlegt. Seit dieser Zeit hat das Brauhaus sein einzigartiges Bier gebraut. „Wir brauen ein Bier ohne Kompromisse“, so Dietmar Meier. Nicht nur bester Hopfen und Malz direkt vom Erzeuger und mit Wasser von hier. „Der gesamte Brauprozess findet ausschließlich mit selbst erzeugtem Strom statt“, erklärt Meier. „Unser Bier ist sehr zeitaufwendig“, betont er. „Aber dadurch ist es rein und das ist mir sehr wichtig“. Das Ergebnis ist ein Pils mit seinem unvergleichlichen Geschmack. Dass Dietmar Meier mit seinem Bier auch den Geschmack seiner Gäste getroffen hat, zeigt sich darin, das zahlreiche Firmen- und Familienfeiern im Brauhaus abgehalten werden. Auch wer sich einfach nur mit Freunden auf ein kühles Pils treffen möchte, dem sei geraten, vorher einen Tisch zu reservieren. Die Gäste werden in einer gemütlichen Braustube empfangen oder dürfen im Biergarten mit Blick auf den Weiher verweilen und genießen. Im Sommer findet im Außengelände auch eine Bühne für Livemusik einen Platz und machen so einen gemütlichen Abend perfekt. Und selbst bei einem Regenschauer wird die Gemütlichkeit im Biergarten dank einer Überdachung nicht getrübt. Wer seinen Durst auf den „Brunnmatthopf“ zu Hause stillen möchte, der hat die Möglichkeit, direkt vor Ort eine originelle Kanne mit zwei Litern Pils, zu kaufen. „Unser Bier aus der hauseigenen Brauerei, wird nach dem deutschen Reinheitsgebot mit qualitativ hochwertigen Zutaten hergestellt, dazu stehen wir und geben unser Wort“.