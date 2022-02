Hingucker in der Innenstadt: Närrische Bäume verschönern die Wehrer Hauptstraße. Die Zünfte zeigen sich bei der Neugestaltung der einstigen Weihnachtsbäume kreativ – sehen Sie selbst.

„De Fasnacht isch die schönschdi Zit, drum halte mir alli zämme... damits no lang eini git!“ So steht es nicht nur unter dem Narrenbaum der Narrengilde, auch auf Bannern in der ganzen Stadt ist das diesjährige Motto nicht zu