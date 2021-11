von Alfred Scheuble

„Mittendrin“ lautet das Konzertmotto des Musikvereins Gurtweil, der am Sonntag, 28. November, 17 Uhr sein Jahreskonzert in der Stadthalle in Tiengen aufführen will. Ja, mittendrin steht der Musikverein in den Vorbereitungen zum Konzert und zum Jubiläumsjahr 2022 und schließlich steckt er auch mittendrin der vierten Coronawelle. Mit gewissen Sorgenfalten aber auch mit Zuversicht fiebern deshalb die über 40 Musiker mit ihrem Dirigenten Jochen Stitz der Aufführung entgegen.

„Es ist eine schwierige Situation“, sagt der Vorsitzende Daniel Duttlinger und ergänzt: „Wir hoffen aber dennoch, dass wir das Konzert aufführen können.“ In vielen Proben und jüngst mit einem vielstündigen Probenwochenende haben sich die Blasmusiker auf den Auftritt vorbereitet. Am Ende der intensiven Registerproben, die von Christian Steinlein, Frank Pohl, Eckhard Kopetzki, Jonathan Hofmann, Charlotte und Jochen Stitz geleitet wurden, lobte Dirigent Stitz sein Blasorchester mit den Worten: „Ich bin sehr froh darüber, was herausgekommen ist, die Register klingen jetzt gut.“ Und er sagte zum Abschluss des Probenwochenendes: „Danke, dass ihr so lange und toll mitgemacht habt.“