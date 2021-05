von Rolf Sprenger

Kindern die Musik näher zu bringen, Musikinstrumente zu erlernen und damit auch die eigene Vereinsarbeit zu fördern war und ist ein wichtiges Ziel des Projekts „Schule und Verein“. Dis Musikpatenschaft wurde vom Blasmusikverband Baden-Württemberg ins Leben gerufen, inzwischen besteht die Kooperation mit Grund, Haupt -und weiterführenden Schulen bereits seit drei Jahren. Eine der ersten Schulen, die eine Partnerschaft eingingen, war die Johann-Peter-Hebel Schule in Tiengen.

Mit einem spannenden Musical fing alles an, erinnert sich die stellvertretende Vorsitzende der Stadtmusik Tiengen, Sina Heisig, an den Beginn „einer fruchtbaren Kooperation“: „Unser damaliger, leider zu früh verstorbene Dirigent Matthias Beno war die treibende Kraft dahinter.“ Zusammen mit den Jugendchören, Grundschülern und der Jugendstadtmusik wurde das Musical „Zirkus Kriminale“ einstudiert. „Das war ein toller Erfolg und der Beginn einer wundervollen Zusammenarbeit mit der Johann-Peter-Schule“, schwärmt Sina Heisig noch heute.

Schule und Verein Der Hintergrund Die Musikpatenschaft hat das Ziel, den Kindern bereits im Grundschulalter die Musik näher zu bringen und ihnen das Spielen von Instrumenten in Gruppen zu ermöglichen. Musizieren trage dazu bei, Eigenschaften wie Selbstständigkeit, Kreativität, Konzentrations- und Kooperationsfähigkeit, kurz die Persönlichkeitsbildung, zu fördern. Die Kooperation Seit 2018 besteht eine Kooperation mit der Stadtmusik Tiengen und der Johann-Peter-Hebel Schule. Unterstützt wird das Projekt durch die Musikschule Südschwarzwald. Seit diesem Jahr nimmt auch die Hans-Thoma- Grundschule daran teil. Die Musik-AG erstreckt sich über ein Jahr, anschließend kann das Kind in einem Verein den Unterricht fortsetzen.

Frank Intlekofer, Rektor der Johann-Peter-Hebel Schule, war von Beginn an überzeugt von diesem Projekt: „Der Zugang zur klassischen Musik, das Erlernen von Musikinstrumenten ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Kinder“, erläutert er und zieht zufrieden Bilanz: „Das Angebot wurde von Anfang an sehr gut aufgenommen. Inzwischen ist es ein fester Bestandteil der Tagesstruktur in unserer Schule.“

Neu im Boot ist nun auch die Hans-Thoma-Grundschule in Tiengen. „Musik ist wichtig, zusammen etwas machen ist wichtig. Gerade in diesen Zeiten ist dieses Angebot ein wichtiger Bestandteil in unserer Arbeit“, sagte Rektor Henning Zillessen. In den Sommerferien plane der Rektor ein spezielles Angebot für seine Schüler.

Die Bedeutung des Projekts hoben auch Felix Schreiner, Präsident des Blasmusikverbandes Hochrhein, sowie Oberbürgermeister Philipp Frank hervor. Mit der Verleihung einer Urkunde zur Musikpatenschaft, hinter der auch eine nicht genau benannte finanzielle Förderung steht, wurde die Partnerschaft um ein weiteres Jahr verlängert.