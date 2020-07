Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde

Zwei Schülerinnen mit Traumnote 1,0: Preise für die besten Abiturienten am Hochrhein-Gymnasium

94 Schüler des Hochrhein-Gymnasiums in Waldshut erhielten am vergangenen Samstag in der Stadthalle in Waldshut ihre Abschlusszeugnisse. 92 legten die allgemeine Hochschulreife ab, zwei die Fachhochschulreife. Bei 21 Absolventen steht im Zeugnis eine Eins vor dem Komma.