Waldshut-Tiengen – Es war wie in alten Zeiten vor Corona: Die Waldshuter Stadthalle ist mit mehr als 220 Besuchern gefüllt gewesen. Dazu gab es zwei Sternstunden an Komik, Musik und Turbulenz mit den Musikakrobaten Gogol & Mäx und ihrem Programm „Teatro Musicomico“. Zu den begeisterten Zuschauern gehörten auch Jugendliche und Kinder. Wohl keiner wird diesen Abend so schnell vergessen.

Die beiden preisgekrönten Künstler heißen Christoph Schelb (Gogol) und Max Albert Müller (Mäx). Sie entfalteten auf der dunkel plüschig ausgestatteten Bühne – dekoriert mit Porträts von Bach, Mozart und Beethoven – ein Feuerwerk an Melodien und Einfällen, oft rot und grün ausgeleuchtet. Vor allem Gogol, elegant im Frack, brillierte auf dem Klavier. Mäx, der eigentliche Komiker der beiden mit abstehenden weißen Haaren, Hosenträgern und langen Clownsschuhen, entlockte als Begleiter virtuos unterschiedlichsten Instrumenten Töne: Trommel und Gitarre, Oboe, Horn und Tuba. Aber auch aus buntem Glockenspiel, Albhorn, einem Schlauch, Filter und einem Luftballon. Er schaffte es, einem Xylophon Chopin-Klänge mit dem Geigenbogen zu entlocken. Beide bedienten das Klavier auch bäuchlings von oben oder seitwärts daran hängend.

Aber sie überzeugten auch durch ihre unendliche Fantasie: Ständig schleppten sie Kisten und Koffer herum, bauten oder erfanden neue Instrumente, kämpften mit der Tücke des Objekts, tanzten und turnten akrobatisch an Gestängen herum oder entlockten Wassergläsern Melodien. Akrobatischer Höhepunkt war der Balanceakt von Gogol über eine wacklige Stange – mit Tütü und Schirm. Oder sein Sprung aus einem zerborstenen Stuhl. Da war es – vor dem Applaus – totenstill im Saal. Überhaupt ließ sich das Publikum mitreißen, klatschte und sang Melodien mit oder forderte Zugaben. Es genoss die gespielte Rivalität der Musiker, die sich gegenseitig die Show stahlen. Zum Schluss gab es Applaus im Stehen für einen lustvollen Abend – immer wieder verlängert durch Zugaben.