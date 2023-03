Zum ersten Mal in der langen Geschichte des Tiengener Zunft- und Narrenrates wurde ein 16-Jähriger in die Reihen des Rates aufgenommen. Es ist Marvin Kögel, Sohn des langjährigen Zunftrats und Vizezunftmeisters Ralf Kögel, schreibt die Bürger- und Narrenzunft 1503 in einer Pressemitteilung. Marvin Kögel ist bereits seit frühen Jahren als „Kinderzunftrat“ an Fasnacht dabei und mit den Traditionen und dem Brauchtum der Zunft in Kontakt gekommen.

Für Zunftmeister Tobias Fritz ist der Aufbau einer organisierten Kinder- und Jugendarbeit ein wichtiges Anliegen. In mehreren Sitzungen des Zunftrats wurde diese geplante Neuerung (Aufnahme als Zunftgeselle mit 16 Jahren) beraten und vorbereitet. „Es ist für mich als neuer Zunftmeister schon etwas Besonderes, die erste Aufnahme eines neuen Zunftgesellen und dann auch noch der erste unter 18 Jahren“, so Tobias Fritz. „Ich bin überzeugt, dass Marvin seine Gesellenzeit hervorragend meistern wird – und wir ihn, mit vollendetem 18. Lebensjahr, als Zunftrat aufnehmen werden“, wird Tobias Fritz in der Pressemitteilung der Bürger- und Narrenzunft 1503 zitiert.