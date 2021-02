von Ursula Freudig

Besonders in Sachen Gemeindehalle und Geschwindigkeitsmessungen hat sich 2020 ei-niges in Indlekofen getan. Abgeschlossen sind diese Themen aber nicht. Für Unmut sorgt die zunehmende Verschmutzung durch Müll entlang von Wanderwegen, auf Rastplätzen und Feldern auf dem Hungerberg und im Buchholz. „Ein kleiner Prozentsatz an Unbelehrbaren sorgt für ein langsam immer schlechter werdendes Stimmungsbild gegenüber der Gesamtgruppe der Spaziergänger und Wanderer“, so Ortsvorsteher Stefan Senn. Lösungen werden gesucht. Dies gilt auch für ein neues Baugebiet.

Derzeit sind alle städtischen Bauplätze in Indlekofen belegt. Wer sich für Grünflächen in einem möglichen zukünftigen Baugebiet interessiert, kann sich beim Ortschaftsrat melden. Erfreut zeigt sich der Ortsvorsteher über den Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft der Bürger, die sich besonders während des ersten Corona-Lockdowns gezeigt hätte. Nachfolgend genauere und weitere Blicke auf Themen, die 2020 in Indlekofen anstanden und auf Vorhaben in diesem Jahr.

Indlekofen hat im vergangenen Jahr eine eigene Geschwindigkeitsmesstafel angeschafft und an mittlerweile sechs verschiedenen Standorten für jeweils rund vier Wochen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. „Ziel ist es, die Autofahrer auf ihre oft zu hohe Geschwindigkeit aufmerksam zu machen und die Verkehrssicherheit in unserem Ort zu verbessern,“ so Ortsvorsteher Senn. Die Messungen ergaben bislang, dass die meisten Autofahrer mit 56 bis 62 km/h durch den Ort fahren, 15 Prozent sogar schneller. Im Eingangsbereich zur Gemeindehalle wurde ein Defibrillator angebracht. Sanierungsarbeiten in einem Raum der Gemeindehalle, der Vereinen als Lagerplatz dient, wurden mit Unterstützung von freiwilligen Helfern abgeschlossen. Ebenso kleinere Elektroarbeiten im Hauptgebäude. Zur Beseitigung von Hundekot wurden drei Robidogs aufgestellt, sie werden gut angenommen.

Das soll 2021 umgesetzt werden

Der Indlekofener Ortschaftsrat hält an seinem Plan fest, die zu Jahresbeginn ausgefallene Bürgerversammlung nachzuholen, sobald das Pandemiegeschehen Treffen wieder zulässt. In der Gemeindehalle sollen weitere Elektroarbeiten sowie der Umbau des Instrumentenraums des Musikvereins erfolgen. Ziel ist weiterhin besseres WLAN in der Halle. Der Spielplatz bei der Gemeindehalle soll endlich hergerichtet werden, Corona hatte dies 2020 verhindert. Geplant ist außerdem die Instandsetzung des Wasserfallwegs zum Haselbach, unter anderem sind für den Weg neue Handläufe vorgesehen.