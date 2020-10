von Herbert Schnäbele

Unter dem Motto „Ein Abend mit Ludwig“ präsentierte die Südwestdeutsche Mozartgesellschaft in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Waldshut-Tiengen zum Auftakt der Konzertsaison 2020/2021 in der Stadthalle einen sehr bemerkenswerten Beethoven-Konzertabend. Die Veranstaltung stand ganz im Zeichen der besonderen Coronabedingungen, wonach unter anderem maximal 160 Zuhörer zugelassen waren. So freute sich dann in ihrer Begrüßung auch Kulturamtsleiterin Kerstin Simon, dass die Halle nahezu ausverkauft war und bedankte sich sowohl beim treuen Publikum als auch bei den Künstlern für ihre Bereitschaft, trotz der Einschränkungen, den Konzertabend zu gestalten. In launigen Worten beleuchtete der Vorsitzende der Südwestdeutschen Mozartgesellschaft Georg Mais die besondere Situation, bevor die beiden herausragenden Solisten des Abends, der St. Galler Pianist Adrian Oetiker und der Cellist Wen-Sinn Yang aus Bern ihr außergewöhnliches Können unter Beweis stellten.

Lauchringen Kunstausstellung in alten Fabrikhallen Das könnte Sie auch interessieren

Sie begannen mit der Sonate für Klavier und Violoncello, g-moll op. 5 Nr. 2 in bemerkenswerter Tragik und Ausdruckskraft und steigerten sich im Laufe der drei Sätze in eine virtuose Dynamik mit wuchtigen Akkordfolgen und kraftvollen Klangbildern. Einen regelrechten Schlagabtausch lieferten sich die beiden Künstler in der anschließenden Cellosonate Nr. 3 in A-Dur op. 69, die auch als die monumentalste Sonate Beethovens bezeichnet wird und zeitgleich mit der berühmten fünften Sinfonie entstanden ist. Immer wieder besticht die herausragende Ausdruckskraft der Musiker, sowie die perfekte Präzision im Zusammenspiel der Künstler, die sich quasi blind verstanden.

Lauchringen Kunstwerke werden im Oktober in alten Werkshallen der Lauffenmühle in Lauchringen ausgestellt Das könnte Sie auch interessieren

Im dritten Konzertteil erklang die Cellosonate Nr. 5 in D-Dur op. 102, in der die besondere Eigenwilligkeit des Komponisten in seiner von Krankheit und Armut gekennzeichneten Lebensphase in oft bizzarren Klangbildern wunderbar zum Ausdruck kam. Auch hier demonstrierten die Künstler die perfekte Beherrschung ihrer Instrumente, wobei der Pianist mit oft atemberaubend schnellen Läufen über die gesamte Tastatur und der Cellist mit kraftvollen Klängen in gleicher Geschwindigkeit das Publikum besonders faszinierte. Wen-Sinn Yang hatte jeweils zu Beginn der beiden letzten Sonaten die Werke mit interessanten Einblicken in das Leben Beethovens angesagt. Mit dem „Liebesleben“ aus einer modernen Filmmusik gab es eine Zugabe als wohltuende Abrundung des Konzertabends, bei dem das Publikums zwischen den Sonaten und am Schluss heftig applaudierte.