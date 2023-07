Die Tiengener Wutach-Schule feierte am Samstag ein rundes Geburtstagsfest. 30 Jahre lang finden Kinder mit motorischen Einschränkungen schon in der Wutach-Schule und ihrem Kindergarten Förderung und Betreuung.

„Das sind wir – gemeinsam sind wir stark“, ist Leitspruch der Schule. „Gemäß unserem Motto wollen wir uns zeigen“, sagten die Schulleiter Julia Eberhardt und Sebastian Baumgartner in ihren Begrüßungsworten.

Dies ist gelungen: Das Jubiläums-Sommerfest ging in einer herzlichen Atmosphäre über die Bühne, großer Zusammenhalt und ein wertschätzendes Miteinander waren zu spüren. Das Interesse war groß. Viele waren gekommen, um sich bei einem bunten Programm zu vergnügen.

„Hei, hei. hei, hoch lebe unsre Wutach-Schule“ singen Schüler, Schulleiter, Lehrer und Betreuer zur Freude des Publikums zum Auftakt des Jubiläum-Sommerfests. | Bild: Ursula Freudig

Die musikalischen Auftritte und weiteren Darbietungen der Schüler und Kindergartenkinder wurden bejubelt, der Zirkus Zebrasco begeisterte mit seiner Show, Clown Ferdinand, viele Spielangebote und reichhaltige kulinarische Angebote schenkten kurzweilige Stunden.

Die Schlosshexen Tiengen grillen beim Sommerfest, die kleine Maxine freut sich auf Pommes. | Bild: Ursula Freudig

Verbunden war das Fest mit einem Tag der offenen Tür. Die Festbesucher konnten sich überall in der Schule umsehen und so Einblicke in die Arbeitsweise der Schule gewinnen. Etliche Ehrengäste konnten die Schulleiter begrüßen, unter ihnen auch Alt-Landrat Bernhard Wütz, in dessen Amtszeit die Schule in Tiengen gebaut wurde und 1993 ihren Betrieb aufnahm.

Volker Koch (Schulamt), Alexander Lüttin (Schulgründer), Sebastian Baumgartner und Julia Eberhardt (Schulleiter), die Abgeordneten Niklas Nüssle (Landtag, Grüne) und Rita Schwarzelühr-Sutter (Bundestag, SPD), Bernhard Wütz (Alt-Landrat), Martin Kistler (Landrat) und Philipp Frank (OB). | Bild: Ursula Freudig

Alexander Lüttin, Schulgründer und langjähriger Schulleiter, blickte in seiner Ansprache auf die Anfänge der Schule 1990. Sie ist Ergebnis einer Elterninitiative, die ihren Ursprung in Laufenburg hat.

Eine von fünf Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren Die Wutach-Schule ist eines von fünf Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren des Landkreises Waldshut, die verschiedene Förderschwerpunkte haben. In der Wutach-Schule steht die Förderung der Entwicklung von Kindern mit körperlichen und motorischen Einschränkungen im Mittelpunkt. Leitprinzip ist hierbei die Bewegungsbildung. 22 Kinder besuchen aktuell die Wutach-Schule, die eine reine Grundschule ist, zwölf den angegliederten Kindergarten. Die Weiterbeschulung in der Hauptstufe erfolgt in Emmendingen-Wasser, was mit der Unterbringung der Kinder unter der Woche im Internat verbunden ist. Neben Fachlehrern wie Sonderpädagogen, sind Quereinsteiger, betreuende Kräfte und junge Menschen, die ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren, in der Wutach-Schule für die Kinder da. Weitere Information unter www.wutach-schule.de. Bildergalerie vom Fest im Internet: www.sk.de/11636152

Der Landkreis Waldshut ist Träger der Wutach-Schule. Einen Ort des Lernens und der Begegnung, einen Ort, wo man gern zur Schule geht, nannte Landrat Martin Kistler in seiner Ansprache die Wutach-Schule, die eine reine Grundschule ist. Der Landkreis will nach Aussage Kistlers mit dem Schulamt für die vielfach von Eltern gewünschte wohnortnahe Weiterbeschulung der Kinder individuelle Möglichkeiten suchen.

Die musikalischen Darbietungen der Wutach-Schule machen allen viel Freude. | Bild: Ursula Freudig

Es gab auch Geschenke für das Geburtstagskind: Der Landkreis wird das in die Jahre gekommene Gartenhaus der Wutach-Schule instandsetzen und die Stadt Waldshut-Tiengen den Wunsch der Schule nach einem Zaun rund um den Schulhof erfüllen. Symbolisch überreichte OB Philipp Frank einen Holzpfahl an die Schulleiter.

Bereits am Vorabend wurden 30 Jahre Wutach-Schule mit dem Benefizkonzert des Fördervereins gefeiert. 79 Soul Club und Florian Boger traten auf.

79 SoulClub spielt im Hof der Wutach-Schule, die Songs der Band reißen mit und lassen souliges Lebensgefühl spüren. | Bild: Wutachschule

Weitere Bilder vom großen Geburtstagsfest finden Sie hier.