von Ursula Freudig

Geschäfte schließen, neue machen auf. Manchmal geht es schnell, manchmal lassen Nachfolger auf sich warten. An zugeklebten Schaufenstern sind Leerstände sofort zu erkennen. Das ist wie überall auch in Tiengen so.

Zwei erfolgreiche Wechsel in Tiengen

Erfolgreich gestalteten sich in Tiengen im Juni dieses Jahr gleich zwei Wechsel: Mitten in der oberen Hauptstraße ist in ein ehemaliges Pralinengeschäft das IKII, eine Boutique mit Café eingezogen und in der Zubergasse löste „Hanf im Glück“ ein Tattoo-Studio ab.

Bereicherung für Tiengens Innenstadt: Im Juni 2022 hat das IKII in der Hauptstraße 40 eröffnet, was türkisch zwei heißt, Battal Baric (vorne) ist zufrieden wie es läuft. | Bild: Ursula Freudig

Nicht alle Ladenflächen sind belegt

Damit sind aber nicht alle abgeklebten Schaufenster zu neuem Leben erwacht. Beispielsweise stehen Räume des ehemaligen Feinkostgeschäfts Wagner, in denen vor seinem Umzug „Der Weinladen“ war, leer. „Natürlich haben wir auch in Tiengen ein, zwei Leerstände, und wir hoffen, dass es nicht mehr werden“, sagt Nikola Kögel, Mit-Geschäftsführerin der Aktionsgemeinschaft Tiengen.

Speziell und nicht überall zu finden: Stefanie Arndt, Inhaberin des Ladens „Hanf im Glück“, der vor Kurzem in der Tiengener Zubergasse eröffnet hat. | Bild: Ursula Freudig

Aktionsgemeinschaft unterstützt bei Vermittlung

Pläne von Eigentümern, frei werdende Räume privat zu nutzen, mangelndes Interesse an einer Vermietung oder Probleme beim Finden des passenden Mieters, nennt sie Gründe für leer stehende Räume. Die Aktionsgemeinschaft Tiengen unterstützt im Rahmen ihrer Möglichkeiten bei der Vermittlung.

Gemeinsame Anstrengungen sind nötig

Tiengen hat nach Aussage von Nikola Kögel mit seinen vielen kleinen, inhabergeführten Geschäften eine attraktive Innenstadt und viele Stammkunden. „Damit das so bleibt, müssen wir aber weiterhin viel tun“, sagt sie. Damit teilt sie die allgemeine Einschätzung, dass es generell immer aufwändiger wird, Innenstädte attraktiv und lebendig zu halten und hierfür gemeinsame Anstrengungen von Ladenbesitzern, Besuchern, Handelsverbänden und Städten nötig sind.

Dass es ohne großen Fleiß nicht geht, sieht auch Thomas Wartner, Vorsitzender des Werbe- und Förderungskreises (W+F) Waldshut, so. Dies auch mit Blick auf die komplette Einkaufs- und Erlebnisgegend Hochrhein.

Konzept und Studie zum Innenstadthandel: Das Zentrenkonzept der Stadt Das Zentrenkonzept der Stadt Waldshut-Tiengen beruht auf einer Fassung vom Mai 2012. Es ist laut Homepage der Stadt Waldshut-Tiengen Grundlage für die Gestaltung der Entwicklung des Einzelhandels. Es formuliert das Ziel, die Innenstädte von Waldshut und Tiengen als Primärstandorte für den Einzelhandel zu erhalten und weiter auszubauen. Negative Auswirkungen sollen vermieden werden. In der Vergangenheit hat das Konzept immer wieder für Diskussionen gesorgt. Neueröffnungen oder Erweiterungen des Sortiments bereits bestehender Geschäfte auf der Grünen Wiese wurden kontrovers diskutiert. Verschiedene Interessen prallten aufeinander. Die Studie der IHK Eine Studie der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hochrhein-Bodensee vom Juni 2022 bestätigt neben der besonderen Bedeutung der Schweizer Kundschaft für den grenznahen Einzelhandel die zunehmende Konkurrenz durch den Online-Handel. Verstärkte Investitionen in den „Erlebnischarakter“ von Innenstädten sieht die IHK als unabdingbar an, um gegenüber dem boomenden Online-Handel zu punkten. Zitat: „Schon vor der Pandemie zeigte sich, dass für dasselbe Maß des wirtschaftlichen Erfolgs und für lebendige Stadtzentren zukünftig höhere Anstrengungen durch die Wirtschaftsförderung, Standortmaßnahmen der Politik und durch die Unternehmer selbst, erforderlich werden.“

Als wichtigen Akteur gemeinsamer Anstrengungen für auch zukünftig lebendige Innenstädte sehen beide Handelsverbände die Stadt Waldshut-Tiengen an. Gewerbe- und Handel auf der Grünen Wiese und in den Stadtzentren müssen mit den Worten von Nikola Kögel, in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen.

Zentrenkonzept sollte überarbeitet werden

Noch sieht sie diese Ausgewogenheit als gegeben an, fordert aber mit Blick auf die Zukunft, besonderes Augenmerk darauf. „Eine Überarbeitung des Zentrenkonzepts der Stadt Waldshut-Tiengen ist notwendig“, bringt es der Vorsitzende des W+F Waldshut, Thomas Wartner, auf den Punkt.