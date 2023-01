von Manfred Dinort

Stefan Senn, Ortsvorsteher von Indlekofen, freute sich, bei der Bürgerversammlung im Gasthaus „Adler“ ein volles Haus begrüßen zu können. Zu Gast waren Oberbürgermeister Philipp Frank mit seiner Frau Tanja, die Stadträte Peter Kaiser und Harald Ebi, der Weilheimer Bürgermeister Jan Albicker, die Ortsvorsteher aus Eschbach und Schmitzingen, Matthias Schupp und Lorenz Eschbach und die Jagdpächter Markus und Rainer Hölzer, die das Wild für das Rehessen gespendet hatten. Für einen musikalische Auftakt sorgte der Musikverein Aispel-Rohr.

Indlekofen Erstmals erwähnt wurde Indlekofen im Jahre 1265, als Rudolf von Habsburg den Ort an das Kloster Muri übergab. Zu Indlekofen gehört auch der Ortsteil Aispel mit dem Gasthaus Adler. Stefan Senn ist seit 2019 Ortsvorsteher. Laut Statistik hatte der Waldshuter Ortsteil im letzten Jahr 342 Einwohner, vier weniger als 2021. Gezählt wurden 3 Geburten, 4 Sterbefälle und 13 Neubürger.

Anstehende und abgeschlossene Projekte

In seinem Jahresbericht stellte Stefan Senn die Suche nach Bauplätzen in den Vordergrund. Im Frühjahr sei ein Termin mit der Baubürgermeisterin Petra Dorfmeister geplant, um in dieser Frage voranzukommen. Nach schweren Wetterschäden, so berichtete er weiter, konnten die Feldwege auf dem Hungerberg weitestgehend wieder instand gesetzt werden. Bei den geteerten Wegen gelte es, die Zuständigkeit mit der Stadt zu klären. Sein besonderer Dank galt dem Wegewart Hubert Bächle und seinem Team.

Im neuen Jahr sollen im Oberdorf die Lücken in der Straßenbeleuchtung geschlossen werden. Problematisch seien die Baumüberstände entlang der Feldwege, die von den Eigentümern zurückgeschnitten werden müssten. Andernfalls käme die Astschere zum Einsatz.

Erfolge gab es bei den Bemühungen, das Tempo auf der Ortsdurchfahrt zu verringern, dank den Schildern „Bitte 40“ und der Geschwindigkeitstafel, die vor drei Jahren aufgestellt wurde.

An der Halle wurden kleinere Sanierungsarbeiten ausgeführt, der Spielplatz soll neu gestaltet werden. Am Mehrzweckgebäude wurde die WC-Anlage saniert, aber insgesamt sei die Nutzung des Hauses stark zurückgegangen. Da stünde die Frage im Raum, ob das Gebäude einer neuen Nutzung zugeführt werden sollte, etwa zur Schaffung von Wohnraum.

Im neuen Jahr sollen zwei Robydogs aufgestellt werden, „in der Hoffnung, dass sie auch entsprechend genutzt werden“.

Oberbürgermeister über Lage der Stadt

Dann befasste sich der OB ausführlich mit der Lage der Stadt. „Wir haben derzeit rund zehn Themenblöcke, die wir systematisch abarbeiten, damit unsere Stadt lebenswert und zukunftsfähig bleibt“, sagte er. Als herausragendes Projekt nannte er die Sanierung des Kornhauses, die Heimat von zwölf Vereinen und der Stadtbibliothek. Allein in dieses Projekt wurden über fünf Millionen Euro investiert, „hier wurde vom Scheitel bis zur Sohle alles durchsaniert“, so der OB.

Gutes Einvernehmen bei der Bürgerversammlung in Indlekofen: OB Philipp Frank (links) und Ortsvorsteher Stefan Senn. | Bild: Manfred Dinort

Fragen zum Seniorenheim

In der anschließenden Fragestunde ging es um die Zukunft des leerstehenden Seniorenheimes. Er könne sich den Umbau zu Wohnungen vorstellen, so der Ortsvorsteher, aber es sei noch nichts entschieden. Bisher sei das Haus ab und zu als Unterkunft für Leiharbeiter genutzt worden.