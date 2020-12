von Von Roland Gerard

Rätselhafte Metallstelen haben in den vergangenen Wochen an verschiedenen Teilen der Welt für Aufsehen gesorgt. Während über das Phänomen diverse Spekulationen kursieren, gibt es zum Glück auch noch Landschaftserscheinungen, die sich von selbst erklären. Dazu gehören etwa die langgestreckten spitzkegeligen Hügel, die zu Herbst und Winter in der Schweizer Nachbarschaft aufgetaucht sind, etwa in Full gegenüber Waldshut. Bei näherem Betrachten ist festzustellen, dass es sich um aufgehäufte braune Rundlinge etwa von der Größe einer Kokosnuss handelt.

Aufgeschichtet sind hier aber natürlich keine exotischen Palmenerzeugnisse, sondern heimische Feldfrüchte, die nach ihrer Aufbereitung den Menschen im wahrsten Sinne des Worts das Leben versüßen. Denn es war wieder Erntezeit auf den Zuckerrübenfeldern, die sich auf der anderen Seite des Rheins erstrecken. Der einzige Schweizer Hersteller der kristallinen Substanz trägt den naheliegenden Namen Zucker AG und hält auf seiner Internet-Seite Zahlen und Fakten um jenen Stoff bereit, von dem wir nach Ansicht vieler Ernährungsexperten eigentlich zu viel konsumieren. Laut Unternehmen bauen im Nachbarland 4500 Landwirte auf einer Fläche von etwa 18.000 Hektar diese Kulturpflanze an. Und pro Hektar würden jeweils 10.000 bis 15.000 Kilo Zucker gewonnen. Aufbereitungsanlagen dazu unterhält das Unternehmen in den Kantonen Bern und Thurgau. Leckermäuler können übrigens auf der Homepage der Zucker AG verführerische Rezepte rund um das süße Lebensmittel entdecken, bei denen man dann doch etwas schwach werden könnte. Bei der Ananas-Karotten-Konfitüre zum Beispiel finden sogar die braune und die gelbe Rübe zueinander.