von Susanne Schleinzer-Bilal

Einblicke in verschiedene Wohnformen gaben Julia Hemler von der Baugruppe Gutleutmatten in Freiburg und Thomas Baur von der Oekogeno Hausgenossenschaft, ebenfalls aus Freiburg.

Julia Hemler hat zwei Jahre in Waldshut gewohnt und wohnt seit einiger Zeit in Freiburg. „Eigentlich gefiel mir meine alte Wohnung in Freiburg, aber das Projekt mit der Baugruppe hat mich angesprochen.“ Sie habe einfach wissen wollen, mit wem sie auf Dauer zusammen leben werde.

Attraktiv für sie an dem Projekt sei gewesen, dass jeder eine eigene Wohnung habe, die stadtnah und bezahlbar sei. „Ich habe überwiegend positive Erfahrungen gemacht, ich kann mich auf meine Nachbarn verlassen.“ Das Haus, das sie seit 2017 bewohnten, hätten sie erst im zweiten Anlauf bekommen. Es sei energieeffizient und barrierefrei. Die Eigentümer dürften zehn Jahre weder verkaufen noch vermieten.

Die Zusammensetzung der Hausbewohner habe sich nach und nach ergeben. Thomas Bauer von der Genossenschaft Oekogeno stellte dann das Wohnkonzept der Oekogeno vor. Im Stadtteil Tiengen „am Kaltenbach“ werde ein bundesweit einzigartiges Projekt entstehen, das verkehrsberuhigt, sozial, inklusiv und klimafreundlich sei.

Das größte Plus an dieser Wohnform sei die Gemeinschaft. „Wir wollen das Quartier zusammenbringen, hoffentlich klappt das.“ sagte Bauer. Ein anderer Vorteil sei, dass das Mehrfamilienhaus am Kaltenbach aus Holz sein werde, da müsse man im Winter so gut wie gar nicht heizen. Im Übrigen sehe die Genossenschaft vor, dass es im Haus immer mindestens eine Wohnung für Menschen mit Behinderung gebe erklärte Bauer abschließend. „Wenn man das gut findet kann man darin wohnen oder das unterstützen“, sagte Bauer.