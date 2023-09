Große Augen machen die Kinder, als Bruno Dörflinger die Gruppe vorbei an Traktoren, Radladern und Räumfahrzeugen durch die Hallen des Baubetriebshofs führt. Dabei interessieren sich die Zehn bis 13-Jährigen sogar für die Details, über die der stellvertretende Leiter spontan keine Auskunft geben kann. Zum Beispiel, wie hoch der Reifendruck des großen Traktors ist.

Doch nicht nur über die schweren Fahrzeuge wollen sie genau Bescheid wissen, sondern auch über den Rest des Geländes. “Wie viel ist in dem Silo drin“, will Nico wissen und deutet auf das hohe Salzsilo, das neben der Lagerhalle steht. Diesmal hat Dörflinger eine Antwort parat: “300 Kubikmeter Salz, damit sind wir immer für den Winter ausgestattet.“ Nur halb scherzhaft fügt der stellvertretende Leiter des Baubetriebshofs hinzu: “Es dreht bitte keiner an dem Rad, sonst haben wir gleich einen Salzberg hier.“

Die Rundführung über den Hof soll aber nicht das Spannendste bleiben, denn jetzt fängt die Arbeit an. In zwei Gruppen verteilen sich die acht Kinder vom städtischen Ferienprogramm auf Maler- und Maurerwerkstatt. In der Maurerei dürfen die Tagesgäste die Materie Beton kennenlernen. In vorgefertigten Rahmen dürfen die Kinder Handabdrücke oder andere Motive einpressen. Ella und Josefine wollen gemeinsam ein Herz machen – eine Idee, die sich zunächst als schwierig herausstellt, aber beim zweiten Versuch dann doch zum gewünschten Ergebnis führt.

Bevor die Gruppen wechseln, gibt es erst noch ein Mittagessen mit den Mitarbeitern des Baubetriebshofs. Das bedeutet gleichzeitig auch immer Gelegenheit für leidenschaftliche Diskussionen über Schule, Sport und die wichtigen Dinge im Leben. Eine lebhafte Stimmung, die den Handwerkern der Stadt durchaus neu ist. Als die Vesperzeit vorbei ist, geht es wieder an die Arbeit. In der Malerwerkstatt lernen die Kinder zunächst die Perlbeschichtung kennen, die für die Sichtbarkeit von Straßenmarkierungen sorgt. Das feine Glaspulver erfreut sich so großer Beliebtheit, dass der ein oder andere Besucher direkt eine Dose davon mit nach Hause nehmen will.

Auch hier dürfen sich die jungen Besucher ein eigenes Erinnerungsstück schaffen. Auf Holzplatten dürfen sie mit Schablonen verschiedene Muster, Buchstaben oder sonstige Ideen bunt aufmalen. Bei dieser kreativen Arbeit kehrt bis auf manches gedankenverlorenes Pfeifen Ruhe ein – ein vorübergehender Zustand, der spätestens endet, als das Wort “Baggerfahrt“ die Runde macht. Denn tatsächlich fährt auf dem Hof der Radlader hin und her und am Steuer sitzt neben Mitarbeitern des Bauhofes Nico, der seinen Betonabdruck schon fertig hat. Seine Erfahrung kann er prägnant und ausdrucksstark beschreiben: „Mega geil!“ Adrian und Karl sind voller Vorfreude. Also geht es ab auf den Hof. Während jeweils ein Kind eine Runde mit dem Radlader drehen darf, darf ein anderes sich am Steuer des Baggers versuchen. Das Ziel: Drei Plastikeimer mit Erde füllen. Das stellt sich jedoch sogar für manche Betreuerin des FEZ-Teams als große Herausforderung heraus. Die Kinder, die bereits gefahren sind, zeigen bei “Ich sehe was, was du nicht siehst“ oder anderen Spielen, dass sie sich nach guten vier Stunden wohl auf dem Hof fühlen. Doch selbst der größte Spaß hat mal ein Ende, deshalb versammeln sich alle noch einmal, sagen “Danke“ und machen sich mit Betonabdruck, Holzmalerei und Erinnerungen auf den Heimweg.