Man hört ihn kommen: Die Schuhabsätze hallen auf dem Parkett, gravitätischer Gang, starrer Blick, verkniffener Mund, eleganter Anzug mit Parteiabzeichen. Und natürlich der Oberlippenbart und die Haartolle. Der Kabarettist und Schauspieler Andreas Breiing alias Adolf Hitler trat jetzt im leider sehr halligen Kornhaussaal auf. Er präsentierte in großer Tischrunde mit rund 30 Besuchern sein Dokumentarschauspiel „Hitlers Tischgespräche“. Seine Begleiterin Britta von Anklang erklärte kurz dieses „Projekt gegen Rechts“: „Wir wollen Hitler von seinem Kultstatus holen und ihn entzaubern. Vor allem für Jugendliche, die kaum mehr Kontakt zu Zeitzeugen haben.“ Diese Gespräche haben tatsächlich so stattgefunden. Es waren stundenlange, ermüdende Monologe, die Hitler nicht vor Freunden sondern in kleinem Kreis vor dem Dienstpersonal hielt. Sein Sekretär Martin Borman ließ sie heimlich stenografieren.

Sie füllten ganze Bücher, von denen heute noch zwei existieren. Da kommen teilweise ganz harmlose Themen daher: Man erfährt, dass ihn das stundenlange Stehen auf Parteitagen anstrenge und dass er das Armheben mit dem Expander trainiere. Dass er als Vegetarier (“höchstens mal Fisch!“) biologisches Gemüse und einfache Soldatenkost bevorzuge und dass auch sein Schäferhund Blondi Rohkost bevorzuge. Dass er sich als Schüler auf die Bücher von Karl May gestürzt und schlechte Noten in Deutsch gehabt habe: „Wenn nicht der Ersten Weltkrieg gekommen wäre, wäre ich vielleicht erster Architekt im Staat geworden!“

Geschichte fassbar machen

Aber dann kommen auch solche Sätze: „Mehr als 25 Jahre Frieden sind schlecht für ein Volk. Krieg dient der Auffrischung des Blutes.“ Oder: „Ich will Russland gewinnen. Die Russen sind eingeborene Indianer. Sie brauchen keine Bildung oder Schulen, nur Lautsprecher mit Musik.“ Juristen verachtet er: „Warum Verbrecher nicht sofort eliminieren?“ Oder: „Die blödeste Bevölkerungsschicht ist das Bürgertum.“ Breiing endet: „Die Deutsche Nation hat Friedrich den Großen und Napoleon überstanden. Die Deutsche Nation wird auch mich überstehen!“ Diese Monologe, emotionslos und mit leicht rollendem R vorgetragen, wechselten ständig das Thema und dauerten stundenlang, so Breiing in der anschließenden lebhaften Diskussion, die Britta von Anklang leitete. Sie erklärte dabei noch einmal ihr Projekt: „Wir wollen Jugendlichen Geschichte fassbar machen. Darum suchen wir den Bezug zur Jetztzeit.“ Wie gut, dass die unterschiedlichsten Generationen vertreten waren.