Sieben Gastronomiebetriebe aus der Waldshuter Innenstadt tafeln unter freiem Himmel am 4. und 5. September jeweils ab 19 Uhr unter anderem griechisches Gyros, vietnamesische Frühlingsrollen, italienischen Auberginenauflauf, französische Fischsuppe, bayerischen Spanferkelbraten, verschiedene Burger sowie Wild aus heimischen Wäldern auf.

Veranstalter sind der Werbe- und Förderungskreis Waldshut (W+F) gemeinsam mit Waldshuter Gastronomen. Unterstützt werden sie dabei vom Getränkeland Wagner und der Hochrhein-Veranstaltungstechnik (HVT) aus Waldshut-Tiengen.

„Wir können nur gemeinsam die Stadt wieder aufleben und leben lassen“, sagt Thomas Wartner, stellvertretender Vorsitzender des W+F, im Pressegespräch angesichts der Corona-Krise und dem damit verbundenen Lockdown im Frühjahr.

Die beiden bevorstehenden Dinnerabende in der Fußgängerzone sollen sowohl Besuchern wie Veranstaltern zugutekommen, erklärt Gilberto Cammisa, der sich in der Arbeitsgruppe des W+F engagiert, die die Veranstaltung auf die Beine stellt. „Die Gastronomen profitieren wirtschaftlich davon, und die Gäste erleben einen schönen Abend“, sagt der Waldshuter Grafikdesigner. Denn es gebe keinen schöneren Ort, um zusammenzukommen, als an einem gedeckten Tisch.

Hier können Sie sich für die einzelnen Menüs anmelden Deutsch-bayerische Schmankerl serviert der Rheinische Hof, Telefon 07751/25 55.



Waldshut-Burger und Cocktails bietet das Oscar‘s, Telefon 07751/80 04 54.



Vietnamesische Spezialitäten gibt es vom Restaurant N & L, Telefon 07751/89 83 00.



Ein griechisches Menü kredenzt das Restaurant Rheinterasse, Telefon 07751/39 05.



Ein französisches Menü serviert der Waldshuter Hof, Telefon 07751/875 10.



Ein heimisches Wildmenü bietet die Metzgerei Mülhaupt an, Telefon 07751/47 11.



Spezialitäten aus dem Cilento in Italien gibt es von der Osteria Ars Vivendi, Telefon 07751/70 04 28.

Damit in Zeiten von Corona bei den beiden geplanten Abendessen unter freiem Himmel die aktuellen behördlichen Vorgaben eingehalten werden, hat die Arbeitsgruppe laut Wartner bereits von der ersten Sitzung an das Ordnungsamt ins Boot geholt.

Dessen stellvertretender Leiter Jürgen Wiener schildert im Pressegespräch: „Unsere Aufgabe war es, auszuloten, welche Art von Veranstaltung zu den Auflagen passt.“ So wäre es beispielsweise nicht oder nur mit großem organisatorischen Aufwand möglich gewesen, unter den jetzigen Bedingungen die Mode-Veranstaltung „Like a Kaiser(in)“ des W+F mit Laufsteg und Foodtrucks zu wiederholen.

Denn um die zulässige Beschränkung für öffentliche Veranstaltungen von derzeit 500 Personen nicht zu überschreiten, „müsste die Kaiserstraße in bestimmten Bereichen abgesperrt und der Einlass kontrolliert werden“, erklärt Jürgen Wiener.

Schließlich habe man sich auf das Konzept der beiden Dinnerabende festgelegt. „Es ist wie eine zusätzliche Außengastronomie“, sagt Wiener. „Nur durch die Optik wirkt es wie ein Event“, fügt Daniel Rönnau, Inhaber des Waldshuter Hofs, hinzu. So gibt es beispielsweise einheitliche weiße Tischdecken, und Blumenkübel der Stadtgärtnerei grenzen die einzelnen Bereiche jedes Gastronomiebetriebs ab. „Die Beleuchtung wird stimmungsvoll, und es gibt Lounge-Musik“, ergänzt Jörg Winkler, HVT-Geschäftsführer.

Jeder der sieben Gastronomen serviert sein individuelles Menü an vier einzelnen Tischen, an dem jeweils sechs oder acht Gäste Platz nehmen können. „Der Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen den Tischen wird eingehalten“, betont Jürgen Wiener.

Insgesamt sind die beiden Dinnerabende auf jeweils gut 200 Besucher beschränkt, die sich vorab mit ihren Daten anmelden müssen, um die Kontaktbegegnungen zurückverfolgen zu können.

„Es ist schön, wenn man in dieser schwierigen Zeit den Leuten etwas bieten kann, was Corona-konform ist“, freut sich Daniel Rönnau auf die Dinnerabende. Das Datum sei ganz gezielt ausgesucht worden, sagt Antonio Maio, Inhaber der Osteria Ars Vivendi: „In der ersten Woche im September ist erfahrungsgemäß immer gutes Wetter.“