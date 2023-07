Der Tiengener Kindergarten Schwalbennest hat jüngst bei der Sängerhütte auf dem Vitibuck sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Die Vorstandsvorsitzende Sarah Steffens und die stellvertretende Leitung Margot Kowalski begrüßten gemeinsam die große, kunterbunte Gästeschar.

Im Mittelpunkt der Geburtstagsfeier stand die Aufführung des Kindermusicals „Frida feiert Geburtstag“. Die drei- bis sechsjährigen Kinder erzählten und spielten darin die Geschichte der kleinen, mutigen Schwalbe Frida, die nicht im Nest bleiben will, sondern in die Welt hinausfliegt und Freunde sucht, um mit ihnen feiern zu können. Gefeiert wurde dann von den mehr als 100 Geburtstagsgästen die erfolgreiche 50-jährige Geschichte des Kindergartens Schwalbennest. Aus der Not heraus geboren, so die Kindergartenleiterin, wurde durch den Verein „Elterninitiative Kinderwohnung“ 1973 das erste „Schwalbennest“ in Indlekofen gebaut. Längst aber „fliegen“ die 18 jungen Schwalben (ab 2,9 Jahren bis zur Einschulung) täglich in der Alpenblickstraße ein und aus und erkunden regelmäßig den Vitibuck mit seinen vielen verwunschenen Orten.

Und jetzt auf dem kleinen Festplatz vor der Tiengener Sängerhütte ließen sich die Schwalbennestler gemeinsam mit den Geschwistern, mit Mama und Papa, Oma und Opa von den geselligen Festveranstaltern verwöhnen. Neben dem gastronomischen Angebot aus dem Pizza-Foodtruck und dem Eiswagen waren es die vielen Spielstationen, an denen gebastelt und gewerkelt werden konnte, was die Herzen nicht nur der Kinder erfreute. Und dann war es vor allem auch die Zirkusaufführung des Zirkus Zebrasco vom Klettgau-Gymnasiums Tiengen, die bei Groß und Klein immer wieder Begeisterung und Faszination auslösten. Ganz besonders genossen die Schwalbenkinder, die von den Zebrasco-Akteuren mit ins zirzensische Spiel eingebunden wurden, ihre Zirkuspremiere. Eigentlich wollten die Nestflüchter immer weiterfeiern, aber letztlich hieß es dann doch: „Zurück ins Schwalbennest!“