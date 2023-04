Rund 5000 außergewöhnliche Bäckereitüten sind teilweise noch in Waldshut, Tiengen und Bad Säckingen im Umlauf. Die Tüten haben Aufkleber, auf denen „Rassismus kommt mir nicht in die Tüte“ steht. Es handelt sich um eine Aktion des Fachbereichs Migration des Caritasverbands Hochrhein. Anlass ist die jährliche bundesweite Aktionswoche der Stiftung gegen Rassismus. 2020 hat der Fachbereich Migration die Aktion schon einmal umgesetzt. Während damals nur eine Bäckerei Brot und Brötchen in Tüten mit Anti-Rassismus-Aufklebern den Kunden überreichte, machten dieses Jahr drei mit: Die Bäckereien Gamp in Waldshut, Preiser in Tiengen und Gehri in Bad Säckingen.

Die im Fachbereich Migration tätigen Caritas-Mitarbeiterinnen Sarah Sprenger, Sonila Celoaliaj und Melanie Meier waren die Hauptorganisatorinnen. Sie haben mit Unterstützung des Teams die 5000 Bäckereitüten beklebt. Wenn Menschen anhand der Aufkleber aufmerksam für das Thema Rassismus werden, sich Gedanken darüber machen und vielleicht sogar eigene Einstellungen und Verhaltensweisen hinterfragen, ist nach ihrer Aussage das Ziel der Aktion erreicht. Nicht alle angefragten Bäckereien haben mitgemacht, für die drei Organisatorinnen ein Zeichen dafür, dass das Thema noch immer mit Berührungsängsten verbunden ist.

Wie aktuell es ist, wissen sie aus Gesprächen mit Flüchtlingen und Menschen mit Migrationshintergrund, die hier Fuß fassen wollen. „Sie sind oft Alltagsrassismus ausgesetzt, vor allem im Bildungsbereich, im Arbeitsleben, bei der Wohnungssuche“, heißt es vom Fachbereich. „Man muss sich nicht streiten, aber man kann hellhörig werden und wenn man im Alltag auf Rassismus und Diskriminierung trifft, dagegen Position beziehen“, sagt Sprenger.

Der Migrationsdienst des Caritasverbands Hochrhein berät und unterstützt Zugewanderte ab zwölf Jahren (Integrationsmanagement). 2022 wurden 380 Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre beraten. Im Schnitt werden 600 Gespräche geführt.