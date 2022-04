Zum 25. Mal findet am Mittwoch, 11. Mai, im Langensteinstadion in Tiengen der Minimarathon für Schulmannschaften statt. Zwei Jahre musste die landkreisweite Sportveranstaltung wegen Corona pausieren, in diesem Jahr gehen 1850 Teilnehmer aus 45 Schulen an den Start.

Was ist der Minimarathon?

Am Minimarathon nehmen Mannschaften von Schulen aus dem gesamten Landkreis Waldshut teil. Jede Mannschaft besteht aus zwölf Schülern, gewertet wird die Zeit der zehn schnellsten. Jedes Mannschaftsmitglied läuft dabei den zehnten Teil eines Marathons – 4,2195 Kilometer. Zusammengerechnet ergibt dies also die Marathondistanz von 42,195 Kilometern.

Die Grundschüler absolvieren die Hälfte der Strecke (21,0975 Kilometer), jedes Kind läuft als 2,10975 Kilometer. „Der Minimarathon ist ein Muss für jede sportliche Schülerin und jeden sportlichen Schüler. Die Zuschauer erwarten spannende Rennen und hervorragende Leistungen der Teilnehmer“, verspricht Organisator Roland Heß.

Wie viele Teilnehmer gehen an den Start?

„Wegen der von Corona geprägten letzten beiden Schuljahre, haben sich für den 25. Minimarathon weniger Schulen als vor der Pandemie angemeldet“, informiert Roland Heß. In diesem Jahr gehen 1850 Teilnehmer in 152 Mannschaften an den Start. „In der Vergangenheit waren es meist zwischen 2600 und 2800 Teilnehmer“, so der Organisator.

Tiengen Laufen macht auch bei Regen Spaß: 2550 Schüler beim Mini-Marathon im Tiengener Langensteinstadion Das könnte Sie auch interessieren

Neben 45 Schulen aus dem Landkreis macht auch ein Team aus der Schweiz mit. Am Wettbewerb nehmen Schüler von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen, Gemeinschaftsschulen, Realschulen, Gymnasien, Berufliche Schulen und Sonderpädagogischen Bildungszentren teil.

Wer organisiert den Wettbewerb?

Im Organisationsteam sind Lehrer aus unterschiedlichen Schularten vertreten: Jutta Kuhlmann-Isele (Förderschule Bonndorf), Mirko Sigloch (Alemannenschule Wutöschingen), Felix Lehr (Bildungszentrum Bonndorf), Roland Heß (ehemals Grund- und Werkrealschule Gurtweil), Robert Stihl (Klettgau-Gymnasium Tiengen) sowie Susanne Boll (Schule an der Rheinschleife Jestetten).

Wie sieht der Zeitplan aus?

Der erste Startschuss fällt um 9 Uhr, die letzten Läufer gehen um 12 Uhr auf die Strecke. Von 9 bis 10.40 Uhr starten die Grundschulen, der erste Start der Teilnehmer der weiterführenden Schulen ist um 11 Uhr.

Die Strecke beginnt und endet im Langensteinstadion Tiengen. Die Streckenführung verläuft je nach Wettkampfklasse beiderseits der Wutach.

Die Tribüne des Langensteinstadions war während des Minimarathons 2019 gut gefüllt. Zuschauer sind auch am 11. Mai zugelassen, allerdings ist das Rahmenprogramm stark eingeschränkt (Archivbild vom 9. Mai 2019). | Bild: Peter Rosa

Welche Corona-Regeln gelten?

Laut Roland Heß gelten die in den Schulen gültigen Maßnahmen der Corona-Verordnung. Zuschauer sind zum Minimarathon zugelassen, allerdings wurde das Begleitprogramm stark eingeschränkt: Es gibt laut Roland Heß im Stadion keine Siegehrung, auch das sonst übliche Sportmobil auf den Nebenplätzen steht in diesem Jahr nicht zur Verfügung. Zudem werden im Stadion keine Getränke und Verpflegung angeboten.