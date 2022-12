von Sandra Holzwarth

Schöner, lebendiger und unterhaltsamer lässt sich die Weihnachtsbotschaft nicht verpacken: Andreas Kowalski hat mit seiner Projekt-Truppe Voices of Christmas und der Ballettschule Küssaberg bei der Premiere seines Musicals „DWWLE – Das wichtigste Weihnachtslied ever!“ die Bühne in der vollbesetzten Stadthalle Waldshut und die Herzen des Publikums im Sturm erobert.

Für Gänsehautfeeling sorgten Lisa Huber und Marina Köz mit ihren starken Gesangseinlagen. | Bild: Holzwarth, Sandra

Die Musicaltruppe mit Mitgliedern aus allen Generationen, zauberhafte Tänzerinnen, eine tolle Band und starke Stimmen sorgten in weihnachtlicher Kulisse für vergnügliche und besinnliche Unterhaltung. Viele Familien verfolgten gespannt das Geschehen auf der Bühne, fieberten mit, während beim turbulenten Song-Contest „DWWLE“ das wichtigste Weihnachtlied der Welt gekürt wurde, sangen die bekannten Melodien mit und spendeten den vielen Talenten auf der Bühne begeisterten Applaus.

Die Weihnachtsbäckerei wurde nicht nur auf der Bühne sondern auch vom Publikum begeistert mitgesungen. | Bild: Holzwarth, Sandra

Ganz bezaubernd die kleinsten Akteure und Tänzerinnen, die teilweise das erste Mal auf der Bühne standen und ihre Auftritte großartig absolvierten. Sehr beeindruckend, die starken Stimmen von Lisa Huber die als „All I Want for Christmas“ und Marina Köz als „Stille Nacht“, für Gänsehaut sorgten, ebenso wie Stargast Sänger Nigel Elvis Kingsley aus der benachbarten Schweiz und die Tänzerinnen der Ballettschule Küssaberg unter der Leitung von Sibylle Markwirth.

Die Geschichte, die das Publikum in diesem Jahr in das Liederarchiv des Weihnachtsmannes entführte, stammt aus der Feder von Andreas Kowalski und einmal mehr ist es ihm wunderbar gelungen, die Weihnachtsbotschaft auf eine moderne, unterhaltsame und unaufdringliche Art zu übermitteln. „Wenn unsere Zuschauer die Aufführungen genießen und anschließend im Familienkreis darüber sprechen, dann ist die Botschaft angekommen und unser Ziel erreicht“, erklärt der Tiengener sein alljährliches Engagement als Autor, Regisseur, Musiker und Kopf einer großen Musicaltruppe.

Andreas Kowalski (links) ist auch Teil der Band, die auf der Bühne live begleitete. | Bild: Holzwarth, Sandra

Nach der Premiere in Waldshut zeigte er sich rundherum zufrieden, obwohl er wegen mehrerer Krankheitsausfälle noch kurzfristig am Wochenende Rollen umbesetzten sowie einstudieren musste und auf der Bühne sein Improvisationstalent gefragt war. „Das Publikum war großartig und hat uns alles verziehen. Die Begeisterung ist förmlich zu uns auf die Bühne zurückgeschwappt. Für unsere Truppe ist es ein tolles Gefühl unseren Besuchern eine so große Freude bereitet zu haben. „Unter den vielen Besuchern war auch Oberbürgermeister Phillipp Frank mit seiner Ehefrau, der mit den Akteuren auf der Bühne zum Abschluss ein Weihnachtslied sang und sich so begeistert zeigte, dass er der Musicaltruppe im Namen der Stadt die Hallenmiete schenkte.

Bezaubernd, der Auftritt der kleinen Tänzerinnen aus der Ballettschule Küssaberg. | Bild: Holzwarth, Sandra

Seit fast 20 Jahren gehören die beiden Musicalaufführungen von Andreas Kowalski und seiner Truppe in der Doppelstadt zu den Höhepunkten in der Adventszeit. In jedem Jahr verzaubert die Truppe mit einer neuen zauberhaften Geschichte rund um die Weihnachtsbotschaft. Dafür stellt Kowalski jedes Jahr nach den Sommerferien, während denen er das Drehbuch schreibt, einen Musical-Projektgruppe zusammen, bei der jeder mitmachen darf, der Spaß dabei hat.

In diesem Jahr sorgten rund 70 Darsteller, Tänzer, Sänger und Musiker für beste Unterhaltung. In der originellen und gleichzeitig sehr tiefsinnigen Geschichte ging es darum, welches Weihnachtslied das beste und wichtigste überhaupt ist. Die bekanntesten Lieder hatten sich über diese Frage mächtig in die Haare bekommen, so dass die Weihnachtselfen kurzerhand einen Song-Contest ins Leben gerufen hatten. Nach 90 turbulenten und sehr musikalischen Minuten kürte die Jury den Gewinner.