Waldshut (pm/jet) „Zwei ein – Vier aus“. Das ist die Zauberformel für den langen Atem der Tubisten. Die Musikschule Südschwarzwald hat am Samstag in den Räumen der Stoll-Vita-Stiftung den ersten Tubatag in Waldshut. Dozent war Thomas Brunmayr, Tubist der Staatsoper Stuttgart und Professor für Tuba an der Musikhochschule Freiburg. Knapp 20 junge und „jung Gebliebene“ Tubisten konnte Musikschulleiter Werner Hilpert begrüßen.

Unter den Teilnehmern waren Musikschüler, aber auch zwei Tubistinnen der neu in Gurtweil gestarteten Erwachsenen Bläserklasse, sowie Tubisten aus den Vereinen der Region und der benachbarten Schweiz, informiert die Musikschule in einer Mitteilung. Im Zentrum der Workshops stand die Atemtechnik: zwei Metronomschläge ein-, vier ausatmen.

Nach der Arbeit an den Basics studierten alle Teilnehmer zwei Werke für Tuba-Ensemble ein. Am Nachmittag gaben Professor Brunmayr und seine Studenten den Teilnehmern Tipps im Einzel- und Kleingruppencoaching. Begleitend gab es eine Tuba-Ausstellung der örtlichen Musikgeschäfte, die von Gästen und Teilnehmern besucht wurde. Das abendliche Konzert im Audimax wurde eröffnet mit dem Tubaquartett Nummer 1 von Joe Pinkl, gespielt von allen Teilnehmern in einem 23-köpfigen Tuba-Orchester.

Der voluminöse Klang war erstaunlich weich und dynamisch flexibel, dank der immer wieder ins Gedächtnis gerufenen Zauberformel. Den solistischen Anfang machte der elfjährige Simon Schiel von der Jugendstadtmusik Tiengen mit „Michael row the boat“. Ihm folgte der Tubist der Waldshuter Stadtmusik Bernd Kramm mit der Romanze von Robert Schumann. Melodisch anspruchsvoll zeigte Kramm seine Musikalität im wunderbaren Zusammenspiel mit der Pianistin Naoko Perrouault-Watanabe.

Nun zeigten die jungen Studenten ihr erlerntes Können auf der Tuba. Solistisch und mit Begleitung kamen unter anderem Originalwerke von Arutiunian, Bozza, Stevens, Vaughan-Williams zur Aufführung, die mit hoher Virtuosität und großer klanglicher Vielfalt das Publikum beeindruckten. Die solistischen Darbietungen wurden umrahmt von modernen Werken. Nach einem Choral von Bill Carmodyr mit dem Gesamtensemble gaben die Studenten noch eine Zugabe mit einer rasanten bayrischen Polka.