Zur Hauptversammlung des BUND Waldshut-Tiengen sind zahlreiche Mitglieder und Gäste in die neu bezogenen Räume im Waldshuter Kornhaus gekommen. Die Vorsitzende Yonca Thurner hat auf ein ereignisreiches Jahr zurückgeblickt. So fanden viele Arbeitstreffen in verschiedenen Biotopen statt, auch die Einrichtung der neuen Räume nahm viel Zeit in Anspruch. Alle Möbel, die im Kornhauskeller gelagert waren, mussten gereinigt und nach oben getragen werden. Dies schreibt der BUND-Ortsverband in einer Pressemitteilung.

Weitere Frühjahrsaktionen waren ein Baumschnittkurs in Schmitzingen und der wie immer gut besuchte Gebrauchtfahrradmarkt in Tiengen. Auch die Kindergruppe unter der Leitung von Hans Jürgen Bannasch, Marlene Linz und Yvonne Heizmann war aktiv. In der Sitzung kamen weitere Themen zur Sprache. So wurde darüber informiert, dass die Bauhöfe der Gemeinden die Naturschützer bei der Beschilderung und Absicherung von Straßen mit Krötenwanderungen im Frühjahr unterstützen sollten. Als besonders problematisch wurde die K6551 bei Indlekofen vor der Abzweigung nach Rohr beschrieben, wo viele überfahrene Amphibien vorgefunden wurden. Hier will der BUND im nächsten Frühjahr Abhilfe schaffen und bereits jetzt mit den Vorbereitungen beginnen.

Weiter wurde beschlossen, mit dem Nabu den Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Kornhausdach zu initiieren. Dem stehen aber die Innenstadtsatzung der Stadt Waldshut-Tiengen und der Denkmalschutz entgegen. Beide Verbünde fordern die Stadt auf, die Innenstadtsatzung zu ändern, damit der Bau einer Photovoltaikanlage möglich wird. Zum Abschluss gab es noch einen Ausblick auf weitere Termine in diesem Jahr, darunter die bereits stattgefundene Wiedereröffnung des Waldshuter Kornhauses mit der Präsentation der frisch renovierten Räume und der Arbeit des BUND, außerdem eine Kräuterwanderung am 21. Mai mit Michaela Berthold-Sieber. Nach der Versammlung ließ man den Abend mit angeregten Diskussionen in geselliger Runde ausklingen.