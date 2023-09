Wo „drückt der Schuh“ bei den Baugenossenschaften? Steigende Preise für Material und Handwerker, steigende Zinsen – die Baubranche müsse sich auf die Unterstützung durch den Bund verlassen können, ist die Parlamentarische Staatssekretärin und SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter überzeugt: „Wohnen ist wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Baugenossenschaften sind hier ein fester Anker.“ Sie böten bezahlbaren Wohnraum. Deswegen hat sie Staatssekretär Rolf Bösinger vom Bundesbauministerium in die Baugenossenschaft Föfa in Waldshut eingeladen.

„Die Wohnbaugenossenschaften sind wichtig für den Bau neuer Wohnungen. Die Regierung plant 400.000 neue Wohnungen, darunter 100.000 Sozialwohnungen“, sagte Bösinger. „Das Gebäudeenergiegesetz hat bei uns für Verunsicherung gesorgt, keiner macht mehr was, wir sind schneller als gewünscht, wir würden gerne mitmachen“, hielt Andreas Vogt, Vorsitzender der Föfa dagegen. Das verstehe er, sagte Bösinger, aber: „Es wird keine Änderung mehr geben, man kann sich entsprechend ausrichten, die Planungssicherheit ist gegeben.“