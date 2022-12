von Melanie Mickley

Der Schnee am Freitag, die klirrenden Temperaturen am Wochenende und der strahlendblaue Himmel haben den Vitibuck in Tiengen in ein Winterwunderland verwandelt.

Schnee bleibt auf den zarten Ästen der Bäume liegen. | Bild: melanie Mickley

Wer oft dort oben spazieren geht, weiß wie selten es ist, dass der schwere Schnee so hoch auf den schmalen Ästen liegen bleibt. Wie Kunstwerke sehen die schneebedeckten Äste vor der blauen Himmelskulisse aus.

In eine beeindruckende Winterlandschaft verwandelt sich der Vitibuck nach dem ersten Schnee und den Minustemperaturen. | Bild: melanie Mickley

Das Tiengener Wahrzeichen, der Vitibuck wirkt in dieser Kulisse noch imposanter.

Wie Kunstwerke sehen die schneebedeckten Bäume auf dem Vitibuck aus. | Bild: melanie Mickley

Beeindruckend, wenn auch nicht ganz klar, ist der Blick hinab auf Tiengen mit den leicht mit schneebedeckten Dächern und der Turmspitze der Peter-Thumb-Kirche.

Der Blick vom Vitibuck aus auf das schneebedeckte Tiengen. | Bild: melanie Mickley