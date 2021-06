Im neuen Geschäfts- und Wohnhaus der Volksbank Hochrhein an der Tiengener Hauptstraße soll ein Kaufhaus der Woolworth-Kette eingerichtet werden. Wie das Geldinstitut mitteilte, sei in den vergangenen Tagen der Mietvertrag für die über 1200 Quadratmeter große Ladenfläche unterschrieben worden. Die Eröffnung der Filiale sei für Spätherbst 2021 geplant. Die Produktpalette des Kaufhauses reiche von Dekorations- und Haushaltsartikeln über Elektro-, Drogerie und Geschenkartikel bis hin zur Bekleidung für die ganze Familie. Der Neubau ist an der Stelle des abgerissenen früheren Volksbank-Hauses errichtet worden und geht seiner Fertigstellung entgegen.

