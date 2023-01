Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat seit 1. Oktober 2022 einen neuen Leiter, am Mittwoch wurde Wolfgang Löhle offiziell in sein Amt eingeführt. Polizeipräsident Franz Semling würdigte die Arbeit des 59-Jährigen aus dem Stühlinger Ortsteil Eberfingen, der seit mehr als 40 Jahren im Dienst der Polizei steht.

„Aufgrund Ihrer Persönlichkeit, Ihres dienstlichen Werdegangs, Ihres besonderen Engagements für die Polizei und für die Menschen in der Region bin ich mit sicher, dass Sie die richtige Nummer 1 für das Polizeirevier Waldshut-Tiengen sind“, hob der Polizeipräsident hervor.

Wer ist Wolfgang Löhle? Wolfgang Löhle lebt in Stühlingen-Eberfingen und ist seit mehr als 40 Jahren bei der Polizei. Nach der Ausbildung in Lahr und dem Studium an der Hochschule der Polizei kam er 1994 zum Polizeirevier Waldshut-Tiengen. Von 1996 bis 2006 leitete er den Polizeiposten Tiengen, 2006 wurde er Leiter der Führungsgruppe am Polizeirevier Waldshut-Tiengen. Seit Oktober 2022 ist er Leiter des Polizeireviers. Der 59-Jährige engagiert sich zudem seit fast 30 Jahren in der Kommunalpolitik: Als Ortschaftsrat in Eberfingen (seit 1994), als Gemeinderat in Stühlingen und Ortsvorsteher von Eberfingen (seit 2009) sowie als Kreisrat für die Freien Wähler (seit 2014). Er ist verheiratet, hat drei Töchter und vier Enkel. Seine Hobbys sind die Musik, die deutsche Geschichte und das Wandern.

Durch seine Arbeit als Kommunalpolitiker und sein mehr als 40-jähriges Engagement als Musiker und Vizedirigent verstehe es Löhle, ein Orchester zu leiten und viele unterschiedliche Stimmen in Einklang zu bringen.

Semling lobte auch das Motto des 59-Jährigen „Mach‘s richtig oder gar nicht – und nimm dich nicht allzu wichtig“ und verriet, wie seine Kollegen die Charakterzüge des neuen Revierleiters beschreiben: Als besonnen, ruhig, geradlinig und stets sachlich.

Dreimal schon komissarischer Leiter

Drei Mal (2008, 2013 und 2020) führte Löhle das Polizeirevier bereits kommissarisch, nun ist er als Leiter verantwortlich für rund 80 Kollegen und die Sicherheit von mehr als 100.000 Menschen. Das Revier Waldshut-Tiengen mit seinen 18 Kommunen ist mit einer Fläche von 690 Quadratkilometern laut Polizeipräsident mit Abstand das flächenmäßig größte im Polizeipräsidium Freiburg.

„Sie sind der richtige Dirigent, der die nächste Generation in das Orchester Polizeirevier Waldshut-Tiengen einbinden kann“, schloss Franz Semling seine Rede.

Lob von Landrat und OB

Landrat Martin Kistler hob in seiner Ansprache hervor, dass Löhle nicht nur mit der Polizei, sondern durch sein kommunalpolitisches Engagement auch mit dem Landkreis und den Menschen vertraut sei. „Sie sind einfach ein feiner Kerl, mit dem man gut und vertrauensvoll arbeiten kann“, sagte Kistler und lobte auch seine lösungsorientierte Arbeit.

Als Krönung der Laufbahn bezeichnete Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank die Ernennung von Wolfgang Löhle zum Revierleiter: „Sie sind der richtige Mann zur richtigen Zeit.“

Wolfgang Löhle ist neuer Leiter des Polizeireviers Waldshut-Tiengen. | Bild: Völk, Melanie

Wolfgang Löhle selbst bedankte sich für die Würdigung der Redner und das in ihn gesetzte Vertrauen. Die innere Sicherheit bezeichnete er als wichtigste Stütze in der Gesellschaft. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen und dankte seinem Vorgänger Florian Hauser und seiner Frau Marlies, die ihm seit mehr als 35 Jahren unterstütze und ihm den Rücken freihalte.

In der Feierstunde wurde außerdem sein Vorgänger Florian Hauser offiziell verabschiedet. Der 43-Jährige aus Dettighofen hat das Revier von 2020 bis August 2022 geleitet und wechselte als als Dozent an die Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen.

Waldshut-Tiengen Ein Schuh überführt einen mutmaßlichen Autodieb (20) Das könnte Sie auch interessieren