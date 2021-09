Rund 16.000 Waldshut-Tiengener haben in der vergangenen Woche ihre Wahlbenachrichtigung im Briefkasten vorgefunden. Sie sind aufgefordert, ihre Kreuzchen – Erststimme für einen Kandidaten und Zweitstimme für eine Partei – bei der Bundestagswahl am 26. September zu machen. Ein großer Teil der Wahlberechtigten wird seine Stimme bereits vorher abgeben. Denn der Trend zur Briefwahl hält auch in der Doppelstadt an. „Wir rechnen mit mindestens 5000 Briefwählern“, sagt Klaus Teufel, Sachbearbeiter für Wahlen bei der Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen.

Bei der Landtagswahl im März dieses Jahres hatte Klaus Teufel zufolge ungefähr jeder zweite Wähler – in Summe rund 4000 Einwohner – per Briefwahl abgestimmt. Dies sei in Waldshut-Tiengen bisheriger Rekord. Die Stadtverwaltung rechnet für die kommende Abstimmung mit einer weiteren Zunahme. „Erfahrungsgemäß gibt es eine höhere Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen als bei anderen Wahlen“, erklärt Teufel im Gespräch mit dieser Zeitung. Folglich sei auch mit mehr Briefwählern zu rechnen. „Bei fast jeder Wahl war eine Steigerung von zehn bis 15 Prozent zu beobachten“, fügt der 62-Jährige, der mit der aktuellen Bundestagswahl seine mittlerweile 32. Wahl eigenverantwortlich organisiert, hinzu. Sechs Briefwahlvorstände – und damit einen mehr als bei der Landtagswahl im Frühjahr – hat die Verwaltung gebildet. „Es könnten auch noch mehr werden. Da warten wir die Entwicklung ab“, sagt Klaus Teufel.

Wer darf wählen? In Waldshut-Tiengen sind aktuell 16.110 Bürgerinnen und Bürger (Stand 2. September, 12 Uhr) aufgefordert, ihre Stimme bei der Bundestagswahl am 26. September abzugeben. Die Zahl kann sich durch Tod sowie Zu- und Wegzug noch leicht ändern. Wahlberechtigt sind alle deutschen Staatsbürger, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet und ihren Wohnsitz seit mindestens drei Monaten in Deutschland haben sowie nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind (beispielsweise durch Verurteilung zu einer Strafe wie Hoch- oder Landesverrat oder Wahlfälschung) und im Wählerverzeichnis ihrer Heimatgemeinde, in diesem Fall Waldshut-Tiengen, geführt werden.

Der routinierte Wahlorganisator hat eine weitere Erklärung für den anhaltenden Trend zur Briefwahl: „Die Bürger haben bemerkt, dass es bequem ist“, so Teufel. So ist beispielsweise auf der Wahlbenachrichtigung ein QR-Code angegeben. Wer diesen mit dem Smartphone einscannt, kann digital seine Briefwahlunterlagen anfordern. Alternativ kann die Briefwahl online über die städtische Webseite, per E-Mail oder persönlich in den Rathäusern von Waldshut-Tiengen angefordert werden. Anträge per Telefon oder SMS sind laut Stadtverwaltung nicht zulässig.

Die ersten Anfragen sind laut Klaus Teufel bereits unmittelbar nach dem Versenden der Wahlbenachrichtigung bei der Stadtverwaltung eingegangen: „Mittlerweile haben wir schon rund 3100 Anträge auf Briefwahl.“ (Stand 2. September, 12 Uhr). Von diesen sind rund 1400 über das Internet eingegangen – entweder mittels QR-Code oder Link auf der Webseite der Stadt. Anträge auf Briefwahl müssen bis Freitag, 24. September, 18 Uhr, bei der Stadtverwaltung gestellt werden. Der Link ist bis Donnerstag vor der Bundestagswahl, 23. September, 12 Uhr, aktiv. Die ausgefüllten Stimmzettel müssen am Wahlsonntag, 26. September, bis spätestens 18 Uhr in den Rathäusern sein. Dann schließen auch die Wahllokale.

Insgesamt 18 Wahlbezirke gibt es bei der bevorstehenden Bundestagswahl in den Kernstädten und den Ortsteilen. „Die Anzahl, die wir von der jüngsten Landtagswahl beibehalten, hat sich bewährt“, erklärt Klaus Teufel. Bei der Bundestagswahl 2017 gab es noch 31 Wahlbezirke. Bewohner der Ortsteile Schmitzingen, Waldkirch und Gaiß wählen in Waldkirch. Für Bürger aus Detzeln, Breitenfeld und Krenkingen steht die Wahlurne in Detzeln. Die Aichener wählten im Frühjahr in Gurtweil, bekommen nun aber aufgrund der Nachfrage wieder ein eigenes Wahllokal. Auch in Eschbach und Indlekofen gibt es jeweils ein Wahllokal.

Die Vorbereitungen für die Bundestagswahl begannen Klaus Teufel zufolge bereits im Mai. Als arbeitsintensiv bezeichnet er die Einteilung der Wahlhelfer, die mittlerweile abgeschlossen sei. Knapp 160 Ehrenamtliche werden am 26. September im Einsatz sein. Für die Stadtverwaltung ist es wie in anderen Kommunen die zweite Wahl unter Corona-Bedingungen. „Bei der Bundestagswahl profitieren wir nun von den Erfahrungen bei der Landtagswahl“, sagt der Verwaltungsangestellte. Damals im Frühjahr seien die Corona-Zahlen jedoch rückläufig gewesen, nun nehmen sie wieder zu. Laut der neuesten Corona-Verordnung des Landes kann das Hygienekonzept der Landtagswahl eins zu eins übernommen werden. Für die Wähler sieht dieses Maskenpflicht und Abstandsregel in den Wahllokalen vor. Für Klaus Teufel wird es die letzte Wahl sein, die er organisiert und begleitet. „Bei der OB-Wahl 2023 werde ich nicht mehr aktiv im Dienst sein“, erklärt er.