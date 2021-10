„Sogar in Zeiten der Pandemie haben wir eine verstärkte Nachfrage nach Immobilien verzeichnet. Die Menschen wollen ihr Geld in Sicherheit bringen – sie wollen anlegen.“

„Bei der Suche sollte man nichts überstürzen, sich alles gut anschauen und überlegen, welche Prioritäten in der Lebensplanung gesetzt werden sollen“, gibt Michael Franz einen weiteren Tipp ab. Gilberto und Maria Cammisa sind diesem Rat des Experten bereits gefolgt. Für sie steht fest, dass sie eines Tages das passende Baugrundstück finden werden. Doch bis dahin sind sie glücklich in ihrem gekauften Eigenheim: „Wir haben hier mehr Platz und mehr Möglichkeiten für unser Kind – das war unser Ziel.“

Denn Waldshut-Tiengen und Lauchringen mache die Nähe zur Schweiz zu einem „hochattraktiven Standort“, wie Markus Wesner, Leiter der Immobilienabteilung der Sparkasse Hochrhein, weiß. Zudem werde die direkte SBB-Anbindung am Waldshuter-Bahnhof geschätzt, wie er von Kunden immer wieder erfährt. Einen Makler sieht er vom Findungs- bis hin zum Kaufprozess als Unterstützer, „der zu allererst Käufer und Verkäufer zusammenbringt“. Denn: „Eine Vielzahl von Details sind beim Immobilienkauf zu beachten, hier setzen wir an“, erklärt er. Seiner Einschätzung nach sei eine gründliche Besichtigung vor dem Hauskauf unerlässlich. „Die Kaufpreisfinanzierung ist das eine, jedoch können auch zukünftige Kosten durch Sanierungs- und Renovierungsarbeiten hinzukommen“, betont er. Ein Energieberater könne in diesem Fall bereits vorab Abhilfe schaffen, um mögliche Schwachstellen des Gebäudes ausfindig zu machen. Außerdem rät Wesner Interessenten zu einer frühzeitigen Planung der Immobilienfinanzierung. „15 bis 20 Prozent der Gesamtkosten sollten aus eigenen Mitteln aufgebracht werden“, empfiehlt er. Dies bringe den Vorteil einer niedrigen Zins- und Tilgungsrate.

Ihrem Traum sind sie damit schon ein Stück näher gekommen, denn die Vorteile eines Eigenheims liegen für die jungen Eltern klar auf der Hand: „Die Inflation in Deutschland steigt weiter an, das Geld wird weniger wert und daher sehen wir das Haus als eine sichere Wertanlage an.“ Diese Überlegungen seien kein Einzelfall, wie der Geschäftsführer von Haus und Grund, Michael Franz, mit Sitz in Waldshut-Tiengen bestätigt: „Sogar in Zeiten der Pandemie haben wir eine verstärkte Nachfrage nach Immobilien verzeichnet. Die Menschen wollen ihr Geld in Sicherheit bringen – sie wollen anlegen.“

Waldshut-Tiengen – Steigende Mietpreise und sehr niedrige Kreditzinsen machen den Immobilienkauf am Hochrhein so attraktiv wie lange nicht mehr. Neben diesen pragmatischen Gründen, schwinge beim Bau oder Kauf eines Hauses der Wunsch nach Selbstverwirklichung mit, beschreibt Gilberto Cammisa aus Waldshut-Tiengen. „Unser großer Traum ist es, ein eigens Haus nach unseren Vorstellungen zu bauen und zu gestalten“, sagt er. Bei ihrer anfänglichen Suche beschränkten sich der Grafik-Designer und seine Frau Maria zunächst auf Baugrundstücke – doch bislang ohne Erfolg. „Nach mehreren Jahren der Suche, hatten wir dann die Chance ein relativ neues Haus auf dem Aarberg zu kaufen. Diese Gelegenheit wollten wir uns nicht entgehen lassen“, erklärt er rückblickend.

Mit dem „Riedpark“ ist in Lauchringen ein Soziales Quartier entstanden. Zwei weitere Projekte mit alternativen Wohnformen sind in Planung

Lauchringen – Die Gemeinde Lauchringen ist mit dem Großprojekt „Riedpark“ neue Wege gegangen: Weg vom Einfamilienhaus und hin zum Geschosswohnungsbau. Zwölf Bauträger – darunter gewerbliche, wie auch private – haben auf einer Fläche von sieben Hektar 220 Wohnungen, Gewerbefläche und Raum für soziale Einrichtungen geschaffen.

Für die Kommune an der Hochrheinschiene sei das Großprojekt in dieser Form zwingend notwendig geworden, wie der Bürgermeister Thomas Schäuble ausführt: „Wir konnten rechnerisch bis 2015 die Wünsche nach kommunalen Bauplätzen erfüllen.“ Doch die sinkenden Zinsen bei gleichzeitig steigenden Mieten habe den Traum von den eigenen vier Wänden nochmals verstärkt. „Dieser Nachfrage konnten wir aufgrund der Gemarkungsfläche nicht mehr standhalten und so mussten wir in der Gemeinde neue Lösungen finden“, erklärt Schäuble rückblickend. Das großzügige Angebot an Eigentums- und Mietwohnungen sollte Interessenten ermöglichen, „ihren zu großen Wohnraum wieder auf den Markt zu bringen“. Diese gewollte Bewegung auf dem gebrauchten Häusermarkt sei eingetreten, erklärt der Bürgermeister. So konnten viele Einfamilienhäuser an Familien mit Kindern verkauft, und die Immobilie damit wieder „passender bewohnt“, werden. Thomas Schäuble – der diesem Gedanken selbst gefolgt ist und das Haus an die nächste Generation weitergegeben hat – sieht die Vorteile im „Riedpark“ auch an der wohnortnahen Versorgung und den Grünflächen. Zudem soll die Quartiersentwicklung rund um das Familienzentrum zukünftig als „Wohnzimmer für alle“ fungieren und Veranstaltungen zum Kennenlernen durchführen.

Die Besonderheit des Sozialen Quartiers liege auf dem Fokus, mehrere Generation zusammenzubringen. „Auf engem Raum konnten hier viele Funktionen realisiert werden“, sagt Schäuble. So finden sich im Mehrgenerationenquartier ein Kindergarten, das Familienzentrum, eine ambulant betreute Wohngruppe und öffentlich geförderter Wohnraum mit einem Quadratmeterpreis von 6,70 Euro. Diese sozial verträglichen Mietpreise würden entgegen der Annahme stehen, es gebe nur Wohnungen in der gehobenen Preisklasse, so der Bürgermeister.

Mit Blick in die Zukunft setzt die Kommune nun auf zwei weitere Bauplätze, die unter ähnlichen Gesichtspunkten errichtet werden. „Im Landvogtweg werden rund 50 Bauplätze entstehen, wobei vier Tiny-Houses, Wohngruppen, Doppelhaushälften und Haustypen mit interessanten Grundrissen geplant werden“, berichtet Schäuble. Zudem wird auf dem 7,5 Hektar großen Areal der ehemaligen Lauffenmühle ein neues Konzept entwickelt. Es solle ein Vierklang aus Wohnraum, Start-Up-Unternehmen, Event- und Kulturräumen sowie der Gastronomie entstehen. „Das Gelände wird Arbeitsplätze schaffen, neue Formen der Mobilität mitdenken und es wird so gebaut werden, dass die nachfolgenden Generationen hinsichtlich ökologischer Gesichtspunkte profitieren“, so Thomas Schäuble.