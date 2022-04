von SK

Mit einer Vielfalt an Veranstaltungen begrüßen am Samstag, 30. April, und am Sonntag, 1. Mai, Vereine und andere Einrichtungen den 1. Mai. Für Sie haben wir im Folgenden die Termine, die die Vereine uns mitgeteilt haben, in einer Übersicht zusammengestellt und wünschen Ihnen ein fröhliches 1.-Mai-Wochenende:

Fünf Wandertipps zum Wochenende Sie möchten Ihre Region erkunden, mit schönen Einkehrmöglichkeiten und Erlebnissen am Wegesrand? Dann haben wir etwas Besonderes für Sie: In unserem neuen Wanderlust-Newsletter empfehlen wir Ihnen jede Woche fünf spannende Wander- und Radtouren zwischen Bodensee, Hochrhein, Schwarzwald, Schweiz und Österreich – inklusive druckbarer Wanderkarten zum Herunterladen. Jeden Donnerstag um 12 Uhr landet der Newsletter direkt per Mail in Ihrem Postfach. Probieren Sie es unter www.sk.de/wandernewsletter unverbindlich aus – Sie können sich jederzeit wieder abmelden! Und auf www.suedkurier.de/wanderlust hat unsere Redaktion für Sie rund 100 Touren aus der Heimat zusammengestellt.

Albbruck

Samstag, 30. April, 20 Uhr, Gemeindehalle Schachen: Tanz in den Mai der Waldhexen Albbruck. Der Eintritt kostet bis 21.21 Uhr 6 Euro, danach 8 Euro. Einlass iab 16 Jahren.

Sonntag, 1. Mai, 9 Uhr, Rathaus Albbruck: Schwarzwaldverein startet in Fahrgemeinschaften zur Wanderung durch das Dachsbergerland im Schwarzenbächletal.

Bad Säckingen

Sonntag, 1. Mai, 10.15 Uhr, Busbahnhof: Schwarzwaldverein fährt mit dem Bus zum Grillen zur Burgruine Wieladingen und wandert dann zurück. Infos bei Marion und Michael Posniak (Telefon 07761/50552 ab 17.30 Uhr, E-Mail m-posniak@t-online.de).

10.30 Uhr, Bootshaus Ruderclub: Hock, ab 13 Uhr Proberudern.

Dettighofen

Sonntag, 1. Mai, 10 Uhr, Käppelerastplatz: Käppelefest des Männerchors Baltersweil-Berwangen.

Dogern

Sonntag, 1. Mai, 11 Uhr, Siedlerheim: Frühlingsfest des Siedlervereins.

Eggingen

Sonntag, 1. Mai, 11 Uhr, Waldkircher Schopf: Mai-Hock des Musikvereins Eggingen

Görwihl

Sonntag, 1. Mai, 10 Uhr, Sägmoos-Hütte: Maihock der Feuerwehrabteilung Hartschwand mit Frühschoppen-Konzert.

Hasel

Sonntag, 1. Mai, 10 Uhr, Dreschschopf: Grillfest der Höhli-Teufel, 15 Uhr Livemusik mit Wälderwahn.

Hohentengen

Sonntag, 1. Mai, 9 Uhr, Schulhof Lienheim: Maiwanderung des RSV Lienheim

11.30 Uhr, Bürgersaal Bergöschingen: 1. Mai-Hock der Feuerwehr Bergöschingen und der Landfrauen Bergöschingen

Jestetten

Freitag, 29. April, bis Sonntag, 1. Mai, 1. Mai, Seestadion Jestetten: „Kick in den Mai“ der Jugendabteilung des SV Jestetten

Klettgau

Sonntag, 1. Mai, 10 bis 18 Uhr, Gemeindehalle Rechberg: 1.Mai-Hock des Narrenvereins Rechberg

10 bis 18 Uhr, Rastplatz „kalter Wangen“: 1. Mai-Hock des Männergesangvereins Grießen

10.15 Uhr, Gemeindesaal Bühl: 1. Mai-Wanderung des Narrenvereins Bühl-Riedern

11 Uhr, Gemeindehalle Weisweil: Einweihung Vereinsraum und Platzkonzert des Männergesangvereins Weisweil

11 Uhr, Sportplatz Geißlingen: 1. Mai-Hock des FC Geißlingen

Lauchringen

Sonntag, 1. Mai, Unterlauchringen: Maiwecken des Blasorchesters Unterlauchringen

10 Uhr, Siedlerheim Oberlauchringen: Maihock der Siedlergemeinschaft Oberlauchringen.

Laufenburg

Samstag, 30. April, 14 Uhr, Laufenbrücke, Codman-Anlage und weitere Orte: „R(h)ein in den Mai – Verein(t) auf der Laufenburger Acht“. Festprogramm zu Eröffnung des Rundwanderwegs Laufenburer Acht. 14.30 Uhr, Kraftwerk: halbstündliche Führungen.

Sonntag, 1. Mai, 10 Uhr, Laufenbrücke, Codman-Anlage und weitere Orte: „R(h)ein in den Mai – Verein(t) auf der Laufenburger Acht“. Festprogramm zu Eröffnung des Rundwanderwegs Laufenburer Acht.

10 Uhr, Reit- und Ponyhof Grunholz: Tag der offenen Tür, Live-Musik mit Wunderkram. Weitere Informationen auf der Homepage des Reit- und Ponyhofs (www.reiterhof-grunholz.de).

Murg

Samstag, 30. April, 12 Uhr, Murgtalhalle: 29. Volkswandertag der Hotzenwälder Wanderfreunde über sechs und elf Kilometer. Weitere Informationen zum Programm unter Telefon (07761/6997) und E-Mail (hotzenwaelder-wanderfreunde@gmx.de).

Sonntag, 1. Mai, 6 Uhr, Oberhof: Maiblasen des Musikvereins Oberhof.

7 Uhr, Murgtalhalle: 29. Volkswandertag der Hotzenwälder Wanderfreunde über sechs und elf Kilometer. Weitere Informationen zum Programm unter Telefon (07761/6997) und E-Mail (hotzenwaelder-wanderfreunde@gmx.de).

9.30 Uhr, Feuerwehrhaus Oberhof: Maibaumstellen mit Frühschoppen des Musikvereins Oberhof zugunsten des Kinderhilfswerks Ukraine.

10 Uhr, Murgmündung: Maihock der Fährigeister.

11.30 Uhr, Feuerwehrhaus Hänner: Frühschoppenkonzert des Musikvereins Oberhof, Grillfest des Sportvereins Hänner.

Rickenbach

Sonntag, 1. Mai, morgens, Rickenbach und Ortsteile: Maiblasen der Musikvereine.

12 Uhr, Bergalingen: Maibaumstellen des Musikvereins und der Landfrauen, 13.30 Uhr Konzert.

11 Uhr, Golfclub Rickenbach: Tag der offenen Tür, Konzert des Musikvereins Rickenbach. Weitere Infos unter Telefon (07765/777), E-Mail (info@golfclub-rickenbach.de) und auf der Homepage des Golfclubs (www.golfclub-rickenbach.de).

Stühlingen

Sonntag, 1. Mai, Wendeplatte in den Obergärten Eberfingen: Musik zum 1. Mai des Musikvereins Eberfingen, 12.30 Uhr Wanderung nach Eggingen zum Musikerhock.

Todtmoos

Sonntag, 1. Mai, 7 Uhr, Todtmoos: Maiwecken der Trachtenkapelle Todtmoos.

8 Uhr, Todtmoos-Weg: Maiwecken des Musikvereins Todtmoos-Weg.

11 Uhr, Pfarrzentrum Todtmoos: Maihock des katholischen Kirchenchors.

Ühlingen-Birkendorf

Sonntag, 1. Mai, 10.30 Uhr, Mettmaholzhütte: 1. Mai-Hock des Schwarzwaldvereins Schlüchttal.

Waldshut-Tiengen

Sonntag, 1. Mai, 10 Uhr, Vereinsheim Kleintierzuchtverein Waldshut: Maihock des Kleintierzuchtvereins.

Wehr

Samstag, 30. April, 19 Uhr, Frankenmattstadion: Tanz in den Mai mit der Bärenzunft.

Sonntag, 1. Mai, 6 Uhr, Öflingen: Maiblasen des Musikvereins

9 Uhr, Modellflug-Gruppe Wehr: 1.-Mai-Fliegen auf dem Dinkelberg.

9 Uhr, Vogtsboden: Mai-Hock der Wurftaubenschützen.

10 Uhr, Angelsportverein Wehr: Maihock.

10 Uhr, Schlosserei: 1.-Mai-Fest der SPD, ab 11.30 Uhr mit Staatssekretärin MdB Rita Schwarzelühr-Sutter.

10 Uhr, Schwimmbad Wehr: Schwarzwaldverein wandert den 2-Burgen-Weg, Infos bei Martina Meyer (Telefon 07762/709860).

11 Uhr, Rathausplatz Öflingen: Fassanstich mit Bürgermeister Michael Thater, Maihock.

18.30 Uhr, Schönstatt-Bildstöckle: Maiandacht des Gemeindeteams St. Ulrich Öflingen.

Weilheim

Sonntag, 1. Mai, 9.30 Uhr, Haagwaldhalle Remetschwiel: Maiwanderung des Männerchors Bannholz und der Eintracht Bannholzer Berg