von sk

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause findet endlich wieder vom 4. bis 6. Juni das traditionelle Pfingstreitturnier des Reitervereins Tiengen auf dem Festplatz an der Wutach statt. Lange war unklar, ob das Turnier überhaupt stattfinden kann und wenn ja, in welchem Umfang.

Erst im Januar 2022 wurde entschieden, der Reiterverein Tiengen führt dieses Jahr wieder das Pfingstreitturnier im gewohnten Umfang durch. Bis dato war aber nicht bekannt, welche organisatorischen Hürden es in diesem Jahr im Vorfeld zu bewältigen gab.

Erhöhte Preise für die Infrastruktur, ein fehlender Getränkehändler, ein weiteres großes Turnier in der Nähe, ein allgemeiner Trend geringer Nennergebnisse. Die Hürden hat der Reiterverein Tiengen bewältigt und freut sich, das Reitsportereignis durchzuführen.

An den drei Tagen werden 31 Prüfungen in den Disziplinen Dressur und Springen durchgeführt. Die Prüfungen beginnen in der Dressur von der Führzügelklasse bis zur Klasse M** und beim Springen vom Springreiterwettbewerb bis zur Klasse S*. Es wurden über 250 Pferde für über 550 Starts angemeldet. Die Höhepunkte werden am Sonntag bei der Dressur eine Prüfung der Klasse M* um 15 Uhr, sowie am Montag eine Prüfung der Klasse M** um 14 Uhr sein.

Beim Springen werden die Höhepunkte am Sonntag eine Prüfung der Klasse M** um 16 Uhr und am Montag der große Preis der Stadt Waldshut-Tiengen eine Springprüfung der Klasse S* um 15.15 Uhr sein. Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 7900 Euro an die Platzierten ausbezahlt sowie Ehrenpreise an die Sieger der Prüfungen überreicht. Ohne die großzügige Unterstützung der treuen Sponsoren könnte das Pfingstreitturnier nicht ausgerichtet werden.

Das Pfingstreitturnier lebt auch von dem unermüdlichen Einsatz der vielen Helfer/-innen des Reitervereins Tiengen, die aus Vereinsmitgliedern und Freunden des Vereins bestehen. In acht Helfereinsätzen vor und nach dem Turnier wird das Vereinsgelände vorbereitet und auf Vordermann gebracht. Während dem Turnier übernehmen täglich 50 Personen die vielen Schichten rund um die Prüfungen, im Festzelt oder auf dem Bierwagen.

Die Vereinsmitglieder hoffen auf einen unfallfreien Turnierverlauf, auf gutes Wetter und auf eine hohe Besucherzahl. Die Zeiteinteilung sowie weitere Informationen rund um das Pfingstreitturnier im Internet: www.reiterverein-tiengen.de