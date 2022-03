von Susanne Schleinzer-Bilal

Die Rolle der Hühner in Kunst, Kultur und Literatur präsentierten am Sonntag Adelheid Kummle und Melanie Emmerich. Begleitet wurden die mitunter heiteren Beiträge von Christian Seidel am Flügel. Die Zuschauer im fast voll besetzten Saal der Stoll-Vita-Stiftung in Waldshut erlebten einen vergnüglichen und lehrreichen Abend und erfuhren so manch amüsantes und interessantes Detail über Hühner und Hühnervögel. Adelheid Kummle sang „Ich wollt‘ ich wär‘ ein Huhn“ der Comedian Harmonists. Beim Anblick des idyllischen Gemäldes von Hans Thoma, der freilaufende Hühner in unberührter Natur auf die Leinwand gebannt hatte, wollte man dann doch glatt in den Gesang miteinsteigen.

Hühner seien anfangs keine Zuchttiere gewesen, erklärte Melanie Emmerich. Sie tauchten in Kunstmärchen oder Fabeln auf, sogar in der Bibel wurde speziell der Hahn erwähnt. „Im Märchen vom Gockel Hinkel wird das Federvieh gar als Ritter bezeichnet, sein Schrei ist prophetisch“, sagte Emmerich. Auch bei den Bremer Stadtmusikanten komme ein Hahn vor, ergänzte Kummle.

In der Fabel vom Hahn und dem Fuchs, die Melanie Emmerich dann auf alemannisch wiedergab, zeigte sich, dass der ach so schlaue Fuchs von einem gar nicht dummen Hahn übertölpelt wurde. Der Fuchs sprach nämlich zum Hahn, der auf einem Ast saß, „komm doch herunter, wir können uns umarmen und Freunde sein“. „Gilt das auch für die Windhunde, die da gerade kommen“, fragte der gefiederte Genosse. Da hatte der Fuchs auf einmal keine Zeit mehr und war weg.

Adelheid Kummle und Melanie Emmerich hatten einige Lieder und Gedichte über Hahn und Henne im Gepäck. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

In der Bibel sei der Hahn ein Zeichen der Wachsamkeit, ebenso in der französischen Revolution. Noch heute sei er das Wappentier der französischen Nationalmannschaft, sagte Emmerich. Dass auch für Hennen Emanzipation kein Fremdwort ist, bewies das Gedicht, das Adelheid Kummle vorgetragen hatte. „Der bunte Hahn ist nicht mein Fall, ich bleibe lieber Single“, wandte sich die Henne an den Hahn, der tief gekränkt von dannen gezogen sei.

Und was ist mit den Verwandten der Hühner, wie Pfau oder Truthahn? Der älteste Vogel sei der Pfau, ein Symbol für Stolz und Schönheit, erklärte Melanie Emmerich. Der Truthahn sei mit Kolumbus nach Europa gekommen. Das Rebhuhn komme auch in Märchen vor, der Wachtel habe Beethoven eine Komposition gewidmet. Die Zuschauer applaudierten begeistert und erklatschten sich von Christian Seidel, der den Abend auf dem Flügel untermalt hatte, eine Zugabe.