Wer auf die drei V-Wörter Wert legt, dem ist er Jahr für Jahr ein guter Ratgeber. Die Rede ist vom Müllkalender des Landkreises Waldshut, der zum Jahreswechsel wieder in die Briefkästen gesteckt wurde und auf der Titelseite mit den Begriffen „Vermeiden, vermindern, verwerten“ für einen nachhaltigen Umgang mit dem Thema Entsorgung wirbt. Da spielt auch ein gewisser Ben eine Rolle, der bis zum Jahresende schon in 41 Prozent der Haushalte zum festen Familienmitglied geworden ist: Der Name steht für die im Jahr 2019 auf freiwilliger Basis eingeführte Braune Tonne („Biotonne, Energie, Nachhaltigkeit“), die sich laut dem Broschüren-Vorwort von Landrat Martin Kistler steigender Akzeptanz erfreut. Für das zurückliegende Jahr wird mit einer Sammelmenge von rund 8400 Tonnen gerechnet.

Umgerechnet bedeutet dies: Statistisch hat jeder Kreisbewohner fast 50 Kilo Küchenabfälle, Grünschnitt und anderes organisches Material in den Öko-Eimer gesteckt. Weil sich die Restmüllabfuhr mit der Entsorgung des Bioabfalls im wöchentlichen Turnus abwechselt, sollte man, um keinen Termin zu verpassen, auch im neuen Jahr den Kalender im Auge behalten. Wer möchte, kann dazu auf neueste Informationstechnik zurückgreifen und auf seinem Smartphone die „Abfall-App“ des Landkreises nutzen. Wer es lieber konventionell mag, für den hält der Müllkalender Übersichtskarten zum Heraustrennen bereit, die in Waldshut allerdings wie bisher zum Nachdenken anregen: Welche Gebiete hier genau zur Innenstadt zählen, bleibt zumindest für Neubürger unklar – etwa nur der Bereich zwischen Rhein und Bundessstraße oder auch die angrenzenden Gegenden? (Dass auf der gleichen Tabellenseite auch von „Kernstadt“ die Rede ist, macht die Einordnung nicht einfacher.) Dankbar wiederum darf man den Autoren des Büchleins sein, dass in Zeiten der Pandemie ein Druckwerk vorgelegt wurde, das gänzlich ohne das ermüdende C-Wort auskommt.