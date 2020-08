Sechs Referenten, sechs Themen, sechs Mal geballtes Wissen: Das ist die Erfolgsformel des Waldshuter Wissenforums, das bei seiner ersten Auflage im vergangenen Jahr jeweils Hunderte Besucher in seinen Bann gezogen hat. Auch 2020 können die Zuschauer der Veranstaltungsreihe wieder jede Menge Wissen tanken und müssen dafür nicht mal das Haus verlassen.

Denn aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Abstands- und Hygieneregeln haben sich die Veranstalter – das SÜDKURIER Medienhaus und die Sparkasse Hochrhein – entschieden, das Wissensforum per Live-Stream ins Internet zu verlegen. Beginn der sechsteiligen Reihe ist am Dienstag, 15. September.

Die Vorteile des Live-Streams: Das Wissensforum kann mobil von überall angeschaut werden. Und wer ein Ticket kauft, kann den Vortrag mit allen Mitgliedern seines Haushalts verfolgen. Statt einer Eintrittskarte erhalten Interessenten einen Zugangscode per E-Mail geschickt. Mit diesem können sich die Teilnehmer des Live-Streams für das jeweilige Wissensforum einloggen. Wer bereits Tickets für die ursprünglich in der Stadthalle Waldshut geplante Veranstaltung gekauft hat, erhält ebenfalls eine E-Mail mit dem Zugangscode.

Wissenswertes zum Wissensforum Das erwartet Sie an Themen 15. September: Achtsamkeit (Johannes Warth); 13. Oktober: Selbstdisziplin (Marc Gassert); 17. November: Gedankenlesen (Norman Alexander); 19. Januar: Vitalität (Patric Heizmann); 16. Februar: Optimismus (Jens Weidner); 16. März: Charisma (Claudia Kleinert). So läuft die Veranstaltung ab 19.15 Uhr: Login mit den Zugangsdaten; 19.30 Uhr: Vortrag des Referenten; 21 Uhr: Referentengespräch mit den Chatfragen der Teilnehmer; 21.10 Uhr: Ende der Veranstaltung. Das kostet der Zugang Eine Veranstaltung kostet 59 Euro, für SÜDKURIER-Abonnenten und Kunden der Sparkasse Hochrhein 39 Euro. Bei Buchung aller sechs Vortragsabende kostet das 6er-Abo 295 Euro und für SÜDKURIER-Abonnenten und Kunden der Sparkasse Hochrhein 195 Euro. So sichern Sie sich Ihren Zugang Bestellungen sind möglich per Telefon 07531/999 10 48 bei der Agentur Sprecherhaus, erreichbar von Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 16 Uhr sowie freitags zwischen 9 und 14 Uhr. Außerdem können Sie online bestellen ( www.suedkurier.de/wissensforum-wt ).

Der Auftakt des digitalen Wissensforums ist am Dienstag, 15. September, mit Johannes Warth, der über das Thema Achtsamkeit spricht. Als selbsternannter „blonder Shaolin“ referiert der Kommunikationswissenschaftler Marc Gassert anschließend am 13. Oktober zum Thema Disziplin. Wenn Sie schon immer wissen wollten, was Ihr Gesprächspartner denkt, ist der Vortrag von Norman Alexander am 17. November das Richtige für Sie.

Das SÜDKURIER-Wissensforum startet am 19. Januar 2021 mit dem Auftritt von Patric Heizmann in die zweite Halbzeit. Der Ernährungs- und Fitness-Experte referiert an diesem Abend zum Thema „Meine Gesundheit – mein Kapital!“. Am 16. Februar folgt der Vortrag des Kriminologen Jens Weidner zum Thema Optimismus. Die aus dem Fernsehen bekannte Moderatorin Claudia Kleinert setzt am 16. März das Schlusslicht hinter das Waldshuter Wissensforum mit ihrem Vortrag „Unschlagbar positiv – die Charisma-Formel“.