Herr Kipping, wie kam es dazu, dass Sie als Stadtführer auch in Schriftform auf Waldshut-Tiengens historische Plätze und Bauwerke verweisen?

Als ich noch in Singen war und dort einmal eine Wandergruppe führte, war eine Frau dabei, die sehr viel wusste und viele Informationen weitergeben konnte. Ich habe zu ihr gesagt, sie könnte doch aufschreiben, was sie alles weiß.

Und irgendwann in Tiengen ist mir diese Frau wieder eingefallen, ich habe mir gedacht, das könnte ich doch hier für Tiengen machen. Ich sagte mir, ich schreibe einfach auf, was bekannt ist, was sich bei mir an Wissen durch die Stadtführungen angesammelt hat.

Herausgekommen sind zwei „Leichtgewichte“ – war Ihnen von Anfang an wichtig, dass es sehr handliche Stadtführer sein sollen?

Ja, ich wollte ein handliches Format, DIN A6 ist es, damit man die Stadtführer bequem in die Hosen- oder Jackentasche oder auch in eine kleine Handtasche stecken kann. Sie sind ideal für Freunde und Gäste von Waldshut-Tiengen, die auf eigene Faust die historischen Altstädte und sehenswerten Punkte Tiengens und Waldshuts erkunden möchten und sind als Rundgang konzipiert.

Eckehart Kipping spricht mit unserer Mitarbeiterin Ursula Freudig über die zwei kleinen Stadtführer, die er für Tiengen und jetzt auch für Waldshut, geschrieben hat. | Bild: Paulina Seibert

Man kann genauso lang gehen wie der Stadtführer es der Reihe nach vorschlägt. Ein Lageplan hilft jeweils bei der Orientierung. Aber sie sind natürlich auch eine gute Ergänzung zu Stadtführungen.

Ihr Stadtführer über Waldshut ist gerade erst herausgekommen. Wie sind Sie dabei vorgegangen? Steckt viel Arbeit darin?

Der Stadtführer für Tiengen ist bereits vor rund zwei Jahren herausgekommen. Oberbürgermeister Philipp Frank fragte mich, ob ich nicht auch einen für Waldshut erstellen könnte. Ich war einverstanden und bekam von der Stadt eine finanzielle Unterstützung. In Tiengen kannte ich mich durch meine Stadtführungen sehr gut aus, in Waldshut musste ich mir vieles erst erarbeiten.

Ich bin rund ein Jahr lang fast jede Woche mehrmals von Tiengen nach Waldshut gefahren, habe mit Stadtführern gesprochen, die hier schon lange unterwegs sind und über die Innenstadt hinaus, jede interessante Stelle aufgesucht und jedes interessante Haus genau angeschaut, zum Beispiel was für Wappen drauf sind. Um das, was schon an Informationen vorliegt, noch weiter zu vertiefen, habe ich zusätzlich im Stadtarchiv recherchiert.

Wer ist Eckehart Kipping? Eckehart Kipping (86) ist in Altenburg in Thüringen geboren und aufgewachsen. Nach einer Schlosserlehre studierte er in Zwickau/Sachsen Maschinenbau und war mehrere Jahre als Ingenieur tätig. Weil seine Frau neue berufliche Perspektiven anstrebte, zog das Paar 2004 von Singen nach Tiengen. Zu diesem Zeitpunkt war Kipping ausgebildeter Wander- und Gästeführer und fand in Tiengen über Kurt Benda den Weg zu Stadtführungen. 2007 machte er die Stadtführerausbildung bei der Stadt Waldshut-Tiengen und führt seither zu verschiedenen Themen regelmäßig durch Tiengen. Kipping ist geschichtlich sehr interessiert und hat als begeisterter Filmer mehrere Jahre den Filmclub Waldshut geleitet. Er fotografiert außerdem gerne und widmet sich seit einiger Zeit auch der Astrologie. Er ist Vater von zwei Kindern. Wo gibt es die Stadtführer? Kürzlich hat Eckehart Kipping zwei kleine Stadtführer gestaltet und herausgebracht, die im Waldshut-Tiengener Buchhandel und bei der Tourist-Info Waldshut für jeweils acht Euro erhältlich sind.

Und die vielen Fotos?

Die sind auch alle von mir. Über 50 sind es. Texte, Bilder, Layout, bis auf den Druck habe ich, wie beim Tiengener Stadtführer, alles selber gemacht. Es hat mir viel Spaß gemacht, war aber schon mit viel Arbeit verbunden.

Ich bin auch eher der genaue Typ, der es immer ganz genau wissen und die jeweiligen Hintergründe kennen will. Was ich geschrieben habe, ist fundiert. Ich denke, man kann schon was lesen, was man nicht unbedingt bei Stadtführungen hört.

Hat Waldshut viele spannende Hintergründe?

Ja. Wie auch Tiengen, hat Waldshut viele interessante Stellen und Bauwerke wie zum Beispiel die katholische Pfarrkirche Liebfrauen. Ihr Turm ist einmal in den Seltenbach gerutscht. Auf dem Johannisplatz stand früher eine weitere Kirche. Diese musste abgebrochen werden. Das Baumaterial wurde für den Bau der Liebfrauenkirche verwendet und dort gelagert.

Wegen Überlastung stürzte der Turm in den Seltenbach hinein. Auch Wohnhäuser haben spannende Geschichten. Ein Haus in der Wallstraße zum Beispiel zeigt eine kleine Marienfigur inmitten eines großen Tannenreliefs. Ein Vater hat es in den 1930er Jahren anbringen lassen zur Erinnerung an seinen zehnjährigen Sohn, der bei einer Mutprobe verunglückte und aufgrund guter Pflege geheilt wurde.

Legen wir Ihrer Ansicht nach zu wenig Wert auf das Schöne und Interessante, das vor unserer Haustür liegt?

Wir laufen oft durch die Stadt, sind in Eile und haben keine Zeit, um in Ruhe wahrzunehmen und interessante Dinge genauer anzugucken. Wer die geschichtlichen Hintergründe zu Bauwerken und Plätzen kennt, erkennt Zusammenhänge und sieht seine und jede Stadt immer mit anderen Augen.

Ich sehe, dass Sie sich in Ihren Stadtführern auch ausgiebig den Waldshut-Tiengener Brunnen widmen – können die auch viel erzählen?

Ja, sehr viel. Tiengen und Waldshut haben mehrere Brunnen, die teilweise bis ins 17. Jahrhundert zurückgehen. Waldshut hat die Besonderheit, dass in der Kaiserstraße bei der Einrichtung und Gestaltung der Fußgängerzone drei alte Brunnen abgebaut wurden. Ihre Figuren und der heilige Nepomuk stehen jetzt auf der Seltenbachbrücke.

Blick auf den Handwerkerbrunnen in der Waldshuter Kaiserstraße – was er und viele andere historische Bauwerke und Plätze in Waldshut zu erzählen haben, steht im neuen Stadtführer von Eckehart Kipping | Bild: Eckehart Kipping

Zu den neuen Brunnen, die in der Kaiserstraße in den 1990er Jahren entstanden, gehört auch der Handwerkerbrunnen nahe dem Unteren Tor. Er ist für mich der schönste und interessanteste Brunnen in Waldshut, viele Handwerke werden in der Brunnenstele dargestellt.

Was erfährt man über das Historische hinaus aus Ihren zwei Stadtführern über Waldshut und Tiengen?

Ich nenne auch Cafés und Restaurants, in die man auf dem Rundgang einkehren kann. Wo man übernachten oder sein Auto abstellen kann, steht ebenfalls drin. Ebenso zu finden sind Infos über die beiden großen Waldshut-Tiengener Heimatfeste, Schwyzertag und Chilbi.

Die Rheinfähre in Waldshut habe ich auch mit reingenommen. Ich informiere weiterhin über die Stolpersteine. Besonders in Tiengen sind viele jüdische Spuren zu finden. Das Judentum in Tiengen war auch mein erstes Thema, als ich mit den Stadtführungen anfing.

Welches sind Ihre Lieblingsplätze in Waldshut und Tiengen?

In Waldshut ist es ganz klar die Kaiserstraße, sie ist zwischen den beiden Stadttoren der große Anziehungspunkt für jeden, der hierher kommt. Es ist einfach schön, inmitten der historischen Gebäude zu sitzen.

Klein und leicht, im Wesentaschenformat, kommen die zwei Stadtführer von Eckehart Kipping daher. | Bild: Ursula Freudig

In Tiengen ist es für mich etwas ganz Besonderes, durch die vielen kleinen Gässlein zu gehen wie die Turm- oder Priestergasse. Viele Menschen aus der Stadt kennen das nicht. Viele meiner geführten Gäste sind ebenfalls davon begeistert.

Kann Waldshut-Tiengen weitere geschichtliche Veröffentlichungen von Ihnen erwarten und was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Ich kann mir gut vorstellen, einen kleinen Flyer mit Fotos und Informationen speziell zu den Waldshut-Tiengener Brunnen herauszubringen. Für mich selbst wünsche ich mir, dass ich noch viele Stadtführungen machen kann und dass, nach meinem Stadtführer-Rundgang durch Tiengen, auch mein neuer durch Waldshut auf Interesse stößt.