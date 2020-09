von Ursula Freudig

Ohne Strom steht die Welt still: Kabel bringen dieses elementare Lebenselixier überall dorthin, wo es gebraucht wird. Auf ihrem Weg müssen die Kabel verbunden, abgezweigt oder angeschlossen werden. Hierfür ist Cellpack Electrical Products mit Hauptsitz in Tiengen Spezialist.

Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Kabelverbindungssysteme und Zubehör für Nieder- und Mittelspannung bis 42 Kilovolt. Das heißt, die Kabel liegen größtenteils unter der Erde. Dort müssen sie auch Extrembedingungen wie großer Hitze, Druck oder Wasser standhalten.

Zu den Kunden von Cellpack gehören hauptsächlich die Energieversorger, der Elektro-Großhandel und das Elektro-Handwerk. Cellpack in Tiengen ist ein Unternehmen der Behr Bircher Cellpack (BBC) Gruppe in Villmergen (CH), zu der insgesamt sechs Geschäftseinheiten gehören. Zu Cellpack Electrical Products zählen zehn Vertriebsniederlassungen und vier Produktionsstandorte in Europa und Asien. Erst kürzlich wurde eine weitere in Indien eröffnet.

Geschäftsführer der Tiengener Cellpack GmbH ist Roger Braun. Nach seinen Worten ist das Unternehmen bislang gut durch die Corona-Krise gekommen: „Wir hängen am Netzausbau und an Infrastrukturprojekten und die liefen weiter, wir können auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurückblicken, investieren viel und suchen qualifizierte Mitarbeiter.“

Cellpack setzt auf modernste Technik. Mehrere Roboter werden in der Produktion eingesetzt und eine neue, vollautomatische Gießharzabfüllanlage geht demnächst in Betrieb. Muffen mit hart werdenden Gießharz zu füllen, ist eine der Methoden, um Kabelverbindungen sicher zu schützen.

Steck-Verbindungstechnik: Zu den Cellpack-Produkten gehören auch steckbare Kabelgarnituren. | Bild: Cellpack GmbH

Mit Blick auf Europa sieht Braun die Situation auch in den kommenden Monaten eher positiv, weniger gut einschätzbar sei die Entwicklung der Corona-Krise in Asien. Zum Schutz der Mitarbeiter hat Cellpack nach seiner Aussage frühzeitig umfangreiche Maßnahmen umgesetzt. Auch aktuell gilt noch 50 Prozent Homeoffice-Betrieb für Büroarbeitsplätze.

Insgesamt sieht Braun für Cellpack in Tiengen beste Zukunftsperspektiven, weil die Energiewende auf ein gut ausgebautes Stromnetz angewiesen sei. Dass die verschiedenen Cellpack-Systeme die Kabel nicht nur sicher verbinden und schützen, sondern die Montage der Systeme auch immer einfacher wird, ist erklärtes Ziel. Dies auch mit Blick auf den herrschenden Fachkräftemangel.