Wir leben schon in einer sehr verrückten Welt, finden Sie nicht auch? Vor allem stechen die Gegensätze im Moment so extrem ins Auge wie lange nicht. Nehmen wir doch nur mal das Thema Energie: Auf der einen Seite Mangelwirtschaft und Krisenmodus, auf der anderen sieht man eine verschwenderische Unbekümmertkeit, die einen nur staunen lässt.

Mitteleuropa im Krisenmodus

In Zentraleuropa haben wir den Ukraine-Krieg mit all seinen Folgeerscheinungen vor der Haustür. So ungewiss sind die Prognosen, was ein einigen Monaten sein könnte, dass es einem beinahe die Freude am Sommerwetter verhagelt.

Die Energiekrise schürt extreme Ängste, die Preise für Öl und Gas erreichen schon jetzt ähnliche Rekordwerte wie die derzeitigen Temperaturen – was soll man da noch alles erwarten?

Kein Wunder also, dass politische Entscheidungsträger und vor allem die Menschen mit Bangen und Sorge auf den Winter blicken. Gibt es dann überhaupt noch Gas zum Heizen und falls ja: Kann sich das ein Normalverdiener noch leisten?

Einige Städte und Gemeinden denken bereits weiter und planen für die besonders Geplagten die Einrichtung von Wärme-Räumen. Dort kann man sich dann aufhalten und eben aufwärmen, wenn es in den eigenen vier Wänden zu kalt wird. Und wie kann man sich in so einem Wärmeraum am besten die Zeit vertreiben?

König Fußball pfeift aufs Energiesparen

Nun, da gibt es dann das perfekte Kontrastprogramm. Denn zwischen Mitte November und Mitte Dezember findet ja in Katar die Fußball-Weltmeisterschaft statt. Sie erinnern sich: Das ist das Land, in dem selbst im Winter eine solche Hitze herrscht, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, Sport zu treiben. Das Land, in dem die Stadien unter Einsatz kaum vorstellbarer Energiemengen heruntergekühlt werden müssen, damit die Spieler sich beim Spiel keine schweren Brandverletzungen zuzuziehen.

Und das ist nur die Spitze des Eisbergs der extrem bedenklichen Rahmenbedingungen, die das Gastgeberland der Fußball-WM auszeichnen. Wenigstens ist all das Stoff genug, um die Gemüter ordentlich zu erhitzen, falls dann tatsächlich die Heizung kalt bleiben sollte. Wie gesagt: Wir leben halt in einer verrückten Welt