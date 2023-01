von Ursula Freudig

Was wurde im Vorjahr umgesetzt und angestoßen und was ist für das neue Jahr geplant – diese Fragen und geselliger Austausch bei einem Rehessen, sind traditionell Kern von Bürgerversammlungen. Die erste im Reigen von zehn in den Waldshut-Tiengener Ortsteilen fand wie immer in Breitenfeld am Morgen des ersten Werktags im neuen Jahr (Bächtelestag) im „Hirschen“ statt.

Vor voll besetzten Stuhlreihen informierte Breitenfelds Ortsvorsteher Jürgen Bacher über örtliche und Oberbürgermeister Philipp Frank über städtische Angelegenheiten. Einige Stadträte und Bürgermeisterin Petra Dorfmeister zählten neben dem Oberbürgermeister zu den Gästen.

Etwas länger fielen dieses Mal die reich bebilderten Rückblicke aus, weil pandemiebedingt in den vergangenen zwei Jahren keine Treffen möglich waren. Raum hatten in der Bürgerversammlung auch die Inhaber von zwei Breitenfelder Firmen. Sie stellten ihre Unternehmen „Andreas Boll Metallbau“ und den „Schwarzwald-Laden“ vor.

Die Bürgerversammlungen Neben Breitenfeld, hielten am 2. Januar auch Aichen-Gutenburg und Gurtweil ihre Bürgerversammlungen ab. Diese folgen noch: Donnerstag, 5. Januar, 19.30 Uhr in Detzeln im Feuerwehrhaus. Freitag, 13. Januar, 19 Uhr, in Indlekofen im Gasthaus „Adler“ Aispel. Samstag, 14. Januar, 20 Uhr, in Krenkingen in der Gemeindehalle. Samstag, 14. Januar, 20 Uhr, in Gaiß-Waldkirch im Gemeinschaftshaus Gaiß. Freitag, 20. Januar, 19.30 Uhr, in Eschbach in der Gemeindehalle. Samstag, 21. Januar, 20 Uhr, in Oberalpfen in der Gemeindehalle. Samstag, 28 Januar, 20 Uhr in Schmitzingen im Gerätehaus.

Rege Dorfgemeinschaft

Ortsvorsteher Jürgen Bacher dankte in seinen Ausführungen den Vielen, die sich aktiv für die Dorfgemeinschaft eingesetzt haben. Wie etwa den Landfrauen. Dorfhock, Apfelsaftpressen, die Fasnacht, ein offener Bücherschrank, der neue Anstrich des Rathauses, neue Möbel für das Rathausbüro und weitere Obstbäume gehören zu den zahlreichen Punkten, die Bacher anschnitt.

Neuer Glanz: In den Pandemiejahren bekam das Breitenfelder Rathaus eine neuen Anstrich. | Bild: Ursula Freudig

Für dieses Jahr plant Bereitenfeld neben den traditionellen Veranstaltungen, eine neue Akustikdecke für den Gemeinschaftsraum. Und am 20. Mai wird, wenn das Wetter mitmacht, der Breitenfelder Dofplatz Schauplatz eines Konzerts im Rahmen des städtischen World Town Festivals sein.

Kleines Geschenk: Oberbürgermeister Philipp Frank (am Rednerpult) überreicht in der Bürgerversammlung im Hirschen vor Beginn seines Vortrags Ortsvorsteher Jürgen Bacher eine Flasche Wein, neben Bacher Bürgermeisterin Petra Dorfmeister. | Bild: Ursula Freudig

Aktuell hat Breitenfeld 201 Einwohner, vier weniger als im Vorjahr. Neun Geburten verzeichnete Breitenfeld in den vergangenen drei Jahren. 2022 standen dem Ort 32.600 Euro zur Verfügung, rund 10.000 Euro davon wurden ausgegeben. Mit dem Übertrag und neuen Mitteln geht Breitenfeld mit gut 35.000 Euro ins neue Jahr 2023.

Stadt hat viel um die Ohren

Waldshut-Tiengen zukunftsfest zu machen, ist laut Oberbürgermeister Philipp Frank das Ziel der zahlreichen laufenden oder geplanten städtischen Projekte. Dabei ging er unter anderem auf die Themen Wohnen, Betreuung, Schulen, Gesundheit, Innenstädte, Verkehr, Digitalisierung und Soziales ein. Er hob hervor, dass über die Projekte hinaus, die Gewinnung von geeignetem Personal eine große Herausforderung sei.

Neben Schulsanierungen – die größte schulische Maßnahme ist laut Frank der kommende Erweiterungsbau der Grund- und Werkrealschule Gurtweil – nannte er als große Themen für 2023, die Fertigstellung des Feuerwehrhauses Waldshut und in Gurtweil, die Verankerung der neuen Schlüchtbrücke. Auch etliche Feste stellte er anlässlich 60 Jahre Städtepartnerschaft mit Blois und 50 Jahre mit Lewes in Aussicht.

Unzufriedene Stimmen wurden bezüglich des Stillstands beim Klettgau-Carré in Tiengen laut. Die Frist, innerhalb der der Investor aktiv werden muss, ist laut Frank noch nicht abgelaufen, deshalb seien hier der Stadt aktuell die Hände gebunden. Für die Sanierung der unteren Hauptraße in Tiengen sowie der Waldshtuer Rheinstraße könnte aber laut Oberbürgermeister eventuell schon Ende 2023/Anfang 2024 der Spatenstich erfolgen.