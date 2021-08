von Alfred Scheuble

„Wir proben wieder!“ – ein kleiner Satz, drei Wörter nur und doch so wichtig nicht nur für Gurtweils Blasmusiker. Mutig und mit vollem Elan starteten die Aktiven des Musikvereins Gurtweil in die „Nach-Corona-Zeit“. Die Probenarbeit hatten sie bereits im Juni wieder aufgenommen und bereits im Juli trafen sich die Musiker zu einem professionell angeleiteten Klausurtag in der Gemeindehalle.

Eineinhalb Jahre auf Sparflamme

Fast eineinhalb Jahre lief auch beim Musikverein vieles nur auf Sparflamme. Selbst der Gesprächs- und Informationsaustausch, der normalerweise immer nach den Proben stattfand, war auf das Notwendigste reduziert. Dies hat den Vorstand dazu bewogen, eine Klausurtag mit allen Mitgliedern abzuhalten.

In einzelnen Gruppen bearbeiteten die Aktiven des Musikvereins Gurtweil, die von der selbstständigen Beraterin für Organisationen im Kulturumfeld, Alexandra Link, vorgegebenen Themen wie Marketing und Jugendarbeit in musizierenden Vereinen. | Bild: Musikverein Gurtweil

Das Ziel war, alle Aktiven gleich zu Beginn wieder an Bord zu holen, die wichtigsten Aufgaben der nächsten Zukunft zu vereinbaren und einen vollen Neustart auch für das Jubiläumsjahr 2022 sicher zu stellen. Die leidenschaftliche Musikerin Alexandra Link, die seit mehr als 30 Jahren mit Musikvereinen, Chören, Musikschulen, Orchestern und Ensembles aller Art zu tun hat, führte die über 30 anwesenden Blasmusiker durch das Tagesprogramm.

Und das war geprägt von den Themen Organisation, Marketing und Jugendarbeit mit dem Ergebnis, dass die Gurtweiler Musikanten voller Elan und Motivation am Abend den Heimweg antraten. Jetzt hoffen nicht nur die Verantwortlichen des Musikvereins Gurtweil, dass es im Herbst nicht ein „böses Erwachen“ mit einer neuen Welle gibt.

Der Verein Der Musikverein Gurtweil wurde 1872 gegründet und feiert 2022 sein 150-jähriges Bestehen. Derzeit zählt der Musikverein 43 aktive Mitglieder und über 100 Passiv- und Ehrenmitglieder sowie eine Jugendkapelle mit 22 Jungen und Mädchen. Vorsitzenden sind Daniel Duttlinger, Jessica Wölfle und Kurt Müller. Der Musikverein unterhält ein Vereinsheim an der Schlücht.

Der Musikverein Gurtweil startet in diesem Zusammenhang einen Aufruf. „Alle Musiker, die noch nicht bei uns spielen, sollen einfach mal bei einer Probe vorbeischauen.“ Die Musiker starten wieder nach der Sommerpause mit den Proben am Dienstag, 7. September, 20 Uhr. Wegen der Corona-Regelungen probt der Musikverein Gurtweil derzeit noch in der Gemeindehalle Gurtweil, später wieder im eigenen Vereinsheim.