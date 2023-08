Im Zentrum von Oberalpfen, rund ums ehemalige Schul- und Rathaus, ist im Laufe der vergangenen Jahrzehnte ein öffentlicher Gebäudekomplex entstanden. Angegliedert wurden hier die neue Halle, der Kindergarten und das Gemeindebad. Jetzt rief der Ortschaftsrat zu einer gemeinsamen Aktion auf, um den Speicher des ehemaligen Schulgebäudes gründlich zu entrümpeln. Die freiwilligen Helfer, in der Mehrzahl Vereinsmitglieder, fanden sich zu einer gemeinsamen Besprechung ein, um die Aufgabenbereiche einzuteilen. Es wurden Gruppen gebildet, die dann in eigener Regie ihren Bereich säuberten und entrümpelten.

Das sei keine einfache Aufgabe gewesen, so der Oberalpfener Ortsvorsteher Armin Arzner, da auf dem Speicher fast kein Durchkommen mehr gewesen sei. Da standen alte Zaunelemente, zahlreiche Kindergartengeräte und Relikte des Kinderchors, den es schon längst nicht mehr gibt. Daneben lagen alte Gewichte, vermutlich Bestandteile der ehemaligen Kirchenuhr, alte Schulmöbel, Tafeln, Tische und der ehemalige Lehrerstuhl. Jetzt macht der rund 15 Meter lange Speicher unter den Dachschrägen einen aufgeräumten Eindruck. „Man kommt jetzt wieder gut an die Geräte ran“, sagt Armin Arzner. „Jetzt muss nur noch die Endreinigung durchgeführt werden.“ Aber was machen wir mit den alten Wahlurnen?, überlegte er. „Die sind total verstaubt und riechen modrig, wir brauchen unbedingt Ersatz.“

Und wie sieht es in den beiden Stockwerken darunter aus? Im Erdgeschoss wurde die neue Halle angegliedert. Hier befinden sich, im Bereich des Altbaus, der Eingangsbereich zur Halle, die Garderoben, die Toiletten und die Küche. Von hier gelangt man auch zum Haupteingang und ins Treppenhaus, das hinauf zur Wohnung und zum Speicher führt. Im ersten Stock befinden sich die Lehrerwohnung, die heute an eine Privatperson vermietet ist, und das Ratszimmer, das für die Sitzungen des Ortschaftsrats genutzt wird. Von hier gelangt man auch über eine Ausziehleiter in den Speicher.

Zurück ins Erdgeschoss: Hier befand sich früher der Schulsaal der einklassigen Dorfschule, ein dunkler Raum, der keine Ausweichmöglichkeiten bot. Das änderte sich, als 1952 ein Anbau mit großen Fenstern und Einbauschränken geschafften wurde, der heute vom Kindergarten genutzt wird. Eine einklassige Dorfschule? Das heißt: Alle acht Schulklassen waren in einem Raum untergebracht, ganz vorn, direkt am Lehrerpult, die Erst- und Zweitklässler. Zuletzt waren es noch 32 Kinder. Aber auch das änderte sich mit der Schulreform Anfang der 70er-Jahre, als das neunte Schuljahr eingeführt wurde und Einzelklassen für die Hauptschule gebildet werden mussten.

Das hatte zur Folge, dass die Hauptschulklassen abgezogen und in die Schule Tiefenhäusern eingegliedert wurden. Dann, 1973, kam auch das Aus für die Grundschulklassen, die in die Waldshuter Theodor-Heuss-Schule verlegt wurden. Seit diesem Zeitpunkt müssen alle Kinder mit dem Bus fahren. Das Schulhaus in Oberalpfen stand zunächst leer, wurde dann für mehrere Jahre vom Kreisamt für Flurbereinigung genutzt, bevor der Kindergarten hier ein Zuhause fand. Dann gibt es noch das Kellergeschoss unter dem Kindergarten, das ehemalige Gemeindebad. Hier waren früher Duschen installiert, die öffentlich genutzt werden konnten. Heute werden die Räume hauptsächlich vom Gesangverein genutzt.