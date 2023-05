Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde

Wieder ein voller Erfolg: So schön war der Kindertag in Tiengen

Fast kein Durchkommen mehr hat es am Samstag zeitweise beim Kindertag in Tiengen gegeben. Die zahlreichen Angebote bei dieser Veranstaltung der Aktionsgemeinschaft hatten viele Besucher in die Innenstadt gelockt.