von Melanie Mickley

Zum Tag der Bibliotheken luden die Mitarbeiter der Stadtbibliotheken am Sonntag vor einer Woche mit einem Rahmenprogramm zum Stöbern ein. Spannend war das Blind Date mit einem unbekannten Buch. Viele Bücher aus unterschiedlichem Genre waren dazu in Packpapier verpackt worden. Ein unkompliziertes Treffen mit einem unbekannten Buch also, das man bei Gefallen einfach weiterlesen kann.

Spannend: Yvonne Radzuweit (links) lädt in der Stadtbibliothek Tiengen zu einem Blind-Date mit einem unbekannten Buch ein. | Bild: Melanie Mickley

„Wir möchten auf diese Weise den Besuchern einmal die Möglichkeit geben, unvoreingenommen auf ein Buch zuzugehen und vielleicht entdeckt man dabei ja etwas Neues für sich“, erklärt Yvonne Radzuweit von der Stadtbibliothek.

Längere Öffnungszeiten Da die Stadtbibliothek Waldshut für die Dauer der Umbauarbeiten geschlossen ist, gelten in der Stadtbibliothek Tiengen derzeit erweiterte Öffnungszeiten: Dienstag von 10 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr. Mittwoch von 16 bis 19 Uhr. Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. Freitag von 10 bis 12 Uhr.

Mit dem Bilder-Erzähltheater „Kamishibai“ unterhielten die Mitarbeiterinnen der Bibliothek die jungen Besucher und erzählten Geschichten, wie zum Beispiel Fuchs und Maus entdecken, was man alles in einer Bibliothek machen kann oder wie sich einem Jungen durch das Lesen eines Bücherbergs die Welt eröffnet. Sichtlichen Spaß bereitete den Kindern auch die „Bee-Bot“. Die elektrische Biene schrieb den Namen der kleinen Programmierer auf das Buchstabenfeld, sofern alles richtig eingegeben worden war. Die große Auswahl am Bücherflohmarkt freute große wie kleine Leser gleichermaßen und für einen Euro pro Stück wurden diese gerne mitgenommen.

Bilder-Erzähltheater Kamishibai: Mit spannenden Geschichten zum Thema Lesen unterhielten die Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek die kleinen Besucher. | Bild: Melanie Mickley

Die Stadtbibliothek in der Altstadt von Tiengen bietet ein großes Angebot an Büchern und Medien für alle Altersgruppen. Derzeit können rund 20.000 Bücher, 200 Spiele und 380 DVDs ausgeliehen werden. Ein Hör- und Spielerlebnis für Kinder von drei bis zehn Jahren bieten 200 verschiedene „Tonies“. Bei diesem Audiosystem sind Spielfiguren integriert, die im Design der jeweiligen Hörspiele gehalten sind.

Für E-Book-Leser gibt es außerdem das Onleihe-System, welches auch über die Homepage der Stadt Waldshut-Tiengen unter „Freizeit/Stadtbibliotheken“ oder direkt (www.onleihe.de/dreilaendereck), abrufbar ist. Mitglieder mit Bibliotheksausweis können hier eine große Auswahl digitaler Medien, Bücher, Hörbücher, Zeitschriften und Zeitungen rund um die Uhr von zu Hause aus ausliehen und auf E-Reader, Tablets oder Smartphones herunterladen.