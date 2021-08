von Rosemarie tillessen

„Da lachen ja die Hühner!“ Mit solchen und ähnlichen Redewendungen wird derzeit der Besucher im Veranstaltungsraum der Stoll-Vita-Stiftung in Waldshut begrüßt. Denn das Thema der dort gerade eröffneten Ausstellung lautet „Hühner. Unterschätztes Federvieh“. Sie ist für Groß und Klein gedacht und führt höchst abwechslungsreich in die faszinierende Welt der Hühner ein, zeigt viel Wissenswertes, aber auch Amüsantes.

Geöffnet bis 30. Januar 2022

Die Ausstellung ist bis zum 30. Januar 2022 sonntags von 13 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet. Eintritt frei. Im Rahmen der Ausstellung veranstaltet die Stoll-Vita-Stiftung einen Fotowettbewerb mit dem Thema „Kirchturmhähne/Wetterhähne“. Einsendeschluss ist der 26. September, per E-Mail (info@stollvitastiftung.de).

Hühner sollen interessant sein? Ja, Sie lesen richtig. Da gibt es seit 8000 Jahren eine gemeinsame Geschichte von Mensch und Huhn. Wie wurde aus dem damaligen scheuen Bankiva-Huhn aus dem südasiatischen Dschungel der für uns heute wichtigste Eier- und Fleischlieferant? Mit inzwischen dreimal so viel Hühnern auf der Welt als Menschen? Im hinteren, sehr informativem Bereich der Ausstellung ist sicherlich auch ein beabsichtigtes Ziel, kritischer über unser heutiges Konsumverhalten und die teils qualvolle Hühnerhaltung nachzudenken.

Das Hühnerleben ist einfach spannend

Doch zunächst ist das gezeigte Hühnerleben einfach spannend: An zahlreichen Video- und Lernstationen erfährt man von den unterschiedlichsten Rassen, über deren Sozialverhalten und eine feste Rangordnung, auch ohne den dominierenden Hahn. Was frisst das Huhn? Wie entwickelt sich das Ei zum Küken? Wie warnen oder locken sich Hühner gegenseitig?

An der Station „Hahn sucht Henne“ kann man versuchen, die entsprechenden Partner zuzuordnen. Oder an einer weiteren Station erfahren, wie sich Musiker wie Bach, Camille Saint-Saens oder die Comedian Harmonists inspirieren ließen. Und die Kleinsten können schließlich an einem Maltisch kreativ eigene Hühner gestalten oder sich vor einem Spiegel als Hahn und Henne verkleiden.

Und man kann nur staunen über die bunte Auswahl an (ausgestopften) Hühnern und Hähnen, angefangen etwa bei der kleinen Wachtel, dem Wild- und Stallhuhn bis hin zum massiven Truthahn. Auch dazu gibt es ergänzende Kurzfilme und reizvolle Quizaufgaben. Und in einem Extraraum findet man eine große Auswahl von weiteren Wildhühnern, dazu die natürlichen Feinde der Hühner wie den Fuchs oder den Marder.

Echte Hühner im Garten

Wunderschön zum Thema passend eine Serie von elf großformatigen, käuflichen Wandbildern der Schweizer Künstlerin Bettina Reichl. Und wer nach so viel erworbenem Wissen einmal wieder lebendige Hühner sehen will, findet sie im nahen Stoll-Vita-Garten: Dort leben seit rund drei Jahren fünf Hühner friedlich miteinander – ohne Hahn.