von David Rutschmann

Warum wollen Menschen unbedingt einen Doktortitel haben? Klar, die kurze Bezeichnung „Dr.“ vor der Nennung des Namens verleiht der eigenen Präsenz eine gewisse Seriosität. Das wissen auch Politiker, die immerhin guten Grund haben, seriös wirken zu wollen.

Verständlich also, dass einige Politiker in ihrer Dissertation abschreiben, um einen Doktortitel zu erhalten. So zumindest kamen Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) und Franziska Giffey (SPD) zu ihrem akademischen Titel. Beiden wurde der Doktorgrad im Zuge ihrer Plagiatsaffäre aberkannt.

Ganz ohne Plagiate kam jüngst auch Jareem Khawaja zu einem Doktortitel, der ihm sogleich wieder aberkannt wurde. Der FDP-Bundestagskandidat für den Wahlkreis Waldshut war zu Gast in einer Online-Veranstaltung zum Thema „Braucht es eine A 98 am Hochrhein?“.

Hochrhein Braucht es eine A 98 am Hochrhein? Sechs Bundestagskandidaten im Wahlkreis Waldshut diskutieren darüber und sagen ihre Meinung zum Verkehrs-Großprojekt Das könnte Sie auch interessieren

Die Veranstalter hatten ihm kurzerhand den Doktortitel verliehen, er wurde als „Dr. Jareem Khawaja“ angekündigt und so war auch der Name neben seiner Zoom-Kachel zu lesen.

Dazu sei gesagt: Khawaja ist 19 Jahre alt, im April hat er den Führerschein gemacht. Er dürfte sich zurecht als Wunderkind bezeichnen, würde er in seinem Alter tatsächlich einen Doktortitel erhalten. Unmöglich ist das schließlich nicht: Laut Guiness-Buch der Weltrekorde wurde im 19. Jahrhundert einem 13-Jährigen ein Doktortitel verliehen.

Doch für den „Dr.“ hat Khawaja noch keine Zeit gefunden, er hat gerade erst sein Bachelor-Studium angefangen. Aber was noch nicht ist, kann ja noch kommen. Es sei ihm ans Herz gelegt, dann aber bei der Dissertation nicht die Quellenangaben zu vergessen.