von Ursula Freudig

Unter dem Titel „Alles was bleibt“ gibt das Fatale Seniorentheater eine sehr persönliche Antwort auf den bereits Monate andauernden Corona-Stillstand, der besonders auch die Kultur mit voller Härte getroffen hat. Seit Frühjahr 2020 ist Schluss mit Proben im Schmitzinger Gemeinschaftsraum. 2020 konnte das Fatale Seniorentheater, das seit vielen Jahren die hiesige Kulturszene bereichert, kein Stück aufführen.

Resignation und warten auf bessere Zeiten ist aber nicht Sache der theaterbegeisterten Senioren. Unter dem Titel „Alles was bleibt“ haben sie mit einem 18-minütigen Video auf Youtube eine Antwort auf die Situation gegeben. Das Video gibt Einblicke in die von Unsicherheiten geprägte Arbeit des Seniorentheaters in Corona-Zeiten und in die Persönlichkeiten seiner Mitglieder. Hier können Sie sich das Video ansehen.

„Ä richtig Bloog isch es“

Es folgt keiner fortlaufenden Dramaturgie, es wird keine Geschichte erzählt. Vielmehr werden als buntes Kaleidoskop Szenen gezeigt, die Edelgard Bär aus den Online-Treffen der Gruppe auf der Plattform Zoom zusammen geschnitten hat: Dazu gehören Tanz- und Probenszenen von Stücken, die in der engeren Auswahl für eine zum damaligen Zeitpunkt noch als möglich angesehene Aufführung im Herbst 2020 waren.

Breiten Raum nehmen darüber hinaus Gespräche und Meinungen der Darsteller zu den Stücken und der allgemeinen Situation ein, dies auch in waschechter Mundart: „Ä richtig Bloog isch es“, sagt zum Beispiel Rita Maier, Leiterin des Fatalen Seniorentheaters, über die Pandemie.

Entstanden ist ein bunter Reigen, der mal lustig und humorvoll, mal ernst und nachdenklich, aber immer authentisch „rüberkommt.“ „Man sieht uns beim Arbeiten und wie wir versuchen, was auf die Beine zu stellen, ich habe aus meiner Sicht das Beste aus dem Material gemacht“, sagt Edelgard Bär, die die Szenen zusammen geschnitten hat.

Auch wenn es mit den Worten von Rita Maier, viel Einsatz gekostet hat, sich auf neue Techniken einzulassen, hat es sich nach ihrer Überzeugung gelohnt: „Hätten wir uns nicht online getroffen, wäre unsere Gruppe wahrscheinlich auseinander gefallen, wir sehen uns jetzt noch mehr als Team.“

Aktuell wird bereits fleißig bei den Zoom-Treffen für ein neues Stück geprobt. Die Hoffnung, bald auch wieder in Präsenz proben zu können und das Stück dann im Herbst aufzuführen, ist groß. Neue Mitglieder sind übrigens jederzeit willkommen.

Kontakt zu Rita Maier (ab 18 Uhr) unter der Telefonnummer 07751-6317. Internet;(www.fatales-seniorentheater.de).