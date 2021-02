von Manfred Dinort

Um auch in Corona-Zeiten Sitzungen und Besprechungen durchführen zu können, bietet das katholische Bildungswerk Waldkirch einen Online-Einführungskurs in eine häufig für diesen Zweck benutzte Software an, dem Zoom-Meeting. Auf Grund der bestehenden Kontaktbeschränkungen, so stellt Gebhard Kaiser vom Bildungswerk fest, würden in Betrieben, Vereinen, Familien und anderen Gruppen zahlreiche Besprechungen und Sitzungen abgesagt.

Dabei könnten diese mit geringem Aufwand auch online durchgeführt werden. Die dazu erforderliche Software sei sehr benutzerfreundlich, zuverlässig und es gebe sie auch in einer kostenlosen Version mit geringfügigen Einschränkungen.

Der Einführungskurs zur Einrichtung und Benutzung dieser Software bietet die folgenden Inhalte: Installation und Registrierung der Software, die Teilnahme an Zoom-Besprechungen und die Durchführung eigener Zoom-Konferenzen. Der Kurs wird online geführt, das heißt, man kann von zu Hause daran teilnehmen. Bei Bedarf könnten die Teilnehmer auch zusätzliche telefonische Unterstützung erhalten.

Teilnehmerzahl beschränkt

Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei acht Personen, Voraussetzung ist ein Windows-Rechner mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher (oder Head-Set), ein Internetanschluss mit brauchbarer Geschwindigkeit, sowie Grundkenntnisse im Umgang mit Windows. Die Online-Kursabende sind am Dienstag und Donnerstag, 2. und 4. März, jeweils von 19 bis 21 Uhr. Auskünfte erteilt Gebhard Kaiser, Telefon 07755/93 80 38 oder per E-Mail (bw.waldkirch.wt@web.de).