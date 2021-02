Na, das war doch mal wieder ein Winter, wie wir ihn von früher mal kannten. Im Januar und Februar eine Menge Schnee bis hinunter ins Rheintal, die vergangenen Tage dazu das strenge Regiment von Väterchen Frost. Dabei Sonnenschein und blauer Himmel, für Spaziergänger und Langläufer oben auf dem Berg ein Bilderbuchwinter. Nun geht es mit ihm wohl zu Ende. Sein Abschied bleibt hoffentlich sanft, nicht so brutal wie 1990.

Dicke Schneedecke, Wärmeeinbruch, Dauerregen: Daraus entwickelte sich am 14. Februar 1990 im Kreis Waldshut das schlimmste Hochwasser seit dem Zweiten Weltkrieg. Es richtete Schäden in zweistelliger Millionenhöhe an, allein im schwer getroffenen St. Blasien für 15 Millionen D-Mark.

Angekündigt hatte sich das Chaos am Nachmittag, als in Menzenschwand Schmelz- und Regenwasser die ersten Feldwege fortschwemmte. Was dann kam, glich einer Sintflut. Unglaubliche Wassermengen schossen die Alb und wenig später die Wutach hinunter, rissen Brücken und Dämme ein, setzten Keller unter Wasser und überschwemmten Straßen, aus denen ganze Stücke herausgerissen wurden.

Um 1.34 Uhr am 15. Februar löste Landrat Bernhard Wütz Katastrophenalarm aus. Feuerwehrmänner, Bergwacht, Rotkreuzler, THW-Männer und Polizisten rackerten im strömenden Regen, 150 Bundeswehrsoldaten rückten mit Räumgerät an. In Tiengen standen Teile der Südstadt unter Wasser, die B 34 in diesem Bereich war für Stunden unpassierbar. Schulen in St. Blasien, Todtmoos, Bernau sowie in Tiengen wurden für den Rest der Woche geschlossen.

In der Nacht zum 16. Februar wurde es wieder kälter, der Regen ging in Schnee über, das Hochwasser schwoll ab. Sichtbar wurden jetzt, speziell im Raum St. Blasien und Todtmoos, die Schäden der Sintflut. Ortszentren und Straßen glichen Trümmerfeldern, bedeckt mit Schlamm, Felsbrocken, Treibholz und Unrat. Das alles musste aufgeräumt werden, währenddessen Kajak-Fahrer die immer noch schäumenden Bergflüsse als Wildwasserstrecke für ihren Sport nutzten. Des einen Leid, des anderen Freud.