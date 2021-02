von Manfred Dinort

Zu den beliebtesten Wanderzielen auf der Gemarkung Indlekofen gehören der Hungerberg und der Wasserfall am Haselbach. Damit verbunden sind aber auch Probleme: Am Hungerberg ist es das ungeordnete Parken der Fahrzeuge und die Behinderungen des landwirtschaftlichen Verkehrs und am Wasserfall sind es die wilden Müllablagerungen.

In seiner jüngsten Sitzung machte sich der Ortschaftsrat Gedanken, die Probleme in den Griff zu bekommen. Verbotsschilder allein würden wohl kaum was bewirken, meinte Ortsvorsteher Stefan Senn. Auch das Aufstellen eines Müllbehälters am Wanderparkplatz Haselbach würde wohl eher das Gegenteil zur Folge haben, wie Erfahrungen gezeigt hätten. Hier komme man wohl nicht umhin, den Platz regelmäßig zu kontrollieren und aufzuräumen. Ideal wäre es, wenn ein Verein diese Aufgabe übernehmen könnte, etwa die Landjugend oder die Landfrauen. Am Hungerberg, so einigte sich der Ortschaftsrat, wolle man eine Ortsbegehung durchführen, um nach einer geeigneten Fläche für Parkplätze Ausschau zu halten. Denkbar sei, Parkplätze am Pavillon oder an der Hauptstrecke anzulegen und die Seitenwege nur für den landwirtschaftlichen Verkehr offen zu halten. Jedenfalls bestünde dringender Handlungsbedarf, zu oft kämen sich Autofahrer und Wanderer in die Quere. „An manchen Tagen geht es da oben grausam zu“, bestätigte Stellvertreter Stefan Ebi.

Ausgewertet wurden auch die Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Ortsdurchfahrt, die sich wieder auf dem bisherigen Niveau bewegten: Die große Mehrheit der Verkehrsteilnehmer hielt sich an die Regeln, rund 15 Prozent waren schneller unterwegs. An allen zehn Messpunkten wurden aber auch immer wieder starke Überschreitungen festgestellt, Verkehrsteilnehmer, die mit Tempo 100 oder noch schneller unterwegs waren, hauptsächlich in den frühen Morgenstunden. Möglich, dass darunter auch Rettungsfahrzeuge seien, so Stefan Senn.

Beliebte Wanderziele Der Hungerberg: Der markante Höhenzug erstreckt sich vom Waldshuter Wildgehege bis zum Gupfen (778 m) und bietet herrliche Ausblicke auf die Schweizer Berge. Hier verläuft auch der Klosterweg, ein Fernwanderweg, der über Höchenschwand nach St. Blasien führt. Beliebtes Ziel ist der Pavillon oberhalb von Indlekofen.

Die weiteren Themen der Sitzung: Im Gemeindehaus soll ein leistungsfähiges WLAN installiert werden. Die Kosten bezifferte Senn mit 2200 bis 2700 Euro. Er werde auch Kontakt mit der Stadt aufnehmen, um sich die Kosten zu teilen. Auch die elektrischen Anlagen, wie Stecker oder Schalter, sollten erneuert werden. In Sachen Bürgerversammlung gab es noch keine Entscheidung. „Wir hoffen, dass wir die Versammlung doch noch durchführen können“, so Stefan Senn. Coronabedingt soll der Seniorenausflug erst zum Ende des Jahres ausgeführt werden. Beschlossen wurde auch, mit Hilfe des Baubetriebshofes im Bereich der Kapelle neue Geländer anzubringen. Handlungsbedarf, so Stefan Senn, bestünde auch beim Spielplatz.