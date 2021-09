von Manfred Dinort

Deutlich ruhiger ist es um den Oberalpfener Jugendtreffpunkt, dem „Wäschhüsle“ geworden. Eigentlich sollte in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen des WHO (Wäschhüsle Oberalpfen) gefeiert werden. Aber davon kann derzeit, coronabedingt, keine Rede sein. Auch für Ortsvorsteher Armin Arzner, der selbst viele Jahre in der Jugendszene des Dorfes präsent war, eine ungewöhnliche Situation. Früher war er selbst lange Zeit Ansprechpartner für den Ortschaftsrat, bevor er, erst 24 Jahre alt, zum Ortsvorsteher gewählt wurde. Für ihn sei es damals eine besondere Herausforderung gewesen, dass die Vorgaben des Ordnungsamtes erfüllt wurden, das eine Beschränkung der Besucherzahlen auf 80 Personen festgelegt hatte. „Dieser Rahmen wurde allzu oft gesprengt, sodass ich mir echt Sorgen machen musste“, so Armin Arzner heute. Inzwischen sei es aber deutlich ruhiger geworden, alles sei ordentlich geregelt. Verantwortlich für die Einhaltung der Hausordnung ist derzeit ein Dreierteam mit Florian Reinhard als Ansprechpartner.

WHO – das Kürzel für das Oberalpfener Wäschhüsle an der Eingangstüre. | Bild: Manfred Dinort

Jugendtreff feiert Jubiläum: Es war 1981, als das „Wäschhüsli“ seinen zehnten Geburtstag feierte. Damals hieß es in dieser Zeitung: „Was von vielen Erwachsenen zunächst mit unverhohlenem Argwohn betrachtet wurde, hat sich in dieser Zeit fest etabliert und wird heute von keiner Seite mehr ernsthaft in Frage gestellt“. Ein Blick zurück: 1971 hatten einige Jugendliche begonnen, das leerstehende Dachgeschoss des kleinen Gebäudes herzurichten. Mit einfachen Mitteln gelang es ihnen, eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen, mit einer Sitzrunde, einer Ecke für den Disco- Player und einer Theke mit Barhockern aus eigener Fertigung. Wandmalereien und eine Tropfsteindecke ergänzten die originelle Einrichtung. Zur Geburtstagsfeier kamen auch Mitglieder des Ortschaftsrates. Knüller des Abends war eine selbstgedrehter „Western“ mit vielen Gags und untermalt mit passender Musik.

20 Jahre Wäschhüsli: Der Zeitpunkt für diese Geburtstagsfeier, in Kombination mit einem Tag der offenen Tür, war gut gewählt. Es war der erste Mai und ganze Gruppen und Vereine nahmen die Gelegenheit wahr, im Rahmen ihrer Maiwanderung auf dem Festplatz beim Wäschhüsle einzukehren und von dem günstigen Angebot an Kuchen, Kaffee und Getränken Gebrauch zu machen. Dabei konnten die frisch renovierten Räume, die durch die Einbeziehung des Vorraumes erweitert worden waren, besichtigt werden. Doch es waren noch andere Aufgaben zu erledigen: 2006 wurde das Dach, das undichte Stellen aufwies, neu eingedeckt, eine Eigenleistung des Ortschaftsrates. In den Sommermonaten wurden die übrigen Arbeiten ausgeführt, die Renovierung der Fassaden, Fenster und Türen. Eine Elektroheizung brachte mehr Komfort und neue Dachgauben verbesserten die Lichtverhältnisse im Obergeschoss. 2016 wurden die Sanitäranlagen erneuert und ausgebaut, endlich gab es zwei Toiletten.

Ruhe im Wäschhüsle: Natürlich gab es auch Schattenseiten. Immer wieder kam es vor, dass Veranstaltungen aus dem Ruder liefen und sich die Nachbarschaft beschwerte. So beschloss der Ortschaftsrat im April 2004, den Club erstmals dicht zu machen, die Hausordnung neu zu regeln und auch die Eltern mit ins Boot zu nehmen. Unter anderem wurde vereinbart, dass größere Festivitäten bei der Ortschaftsverwaltung anzumelden waren und dass auch ein verantwortlicher Elternteil zu benennen war. Es gab auch Zeiten, in denen Hausverbote ausgesprochen werden mussten, um die Probleme in den Griff zu bekommen. Aber dann, als in den benachbarten Dörfern eigene Einrichtungen für Jugendliche geschaffen wurden, ließ der Ansturm auf das Oberalpfener Wäschhüsle nach und die Lage entspannte sich.