Im übertragenen Sinn zielt die Tradition der Vertreibung der bösen Geister darauf ab, die schlechten Gewohnheiten mit den guten Vorsätzen im neuen Jahr zu ersetzen. Und: Schön anzusehen sind die bunten Lichter am Horizont so oder so. Der Start in ein neues Jahr konnte auf diese Weise motivierend wirken. Aber: Dafür braucht es ein Feuerwerk.

Meinung Bestimmt geimpft: Ein Weihnachtsmann der während der Ausgangssperre unterwegs ist von Nico Talenta

Und genau das ist in diesem Jahr das zweite Mal in Folge verboten – zumindest der Erwerb von Feuerwerksartikeln. Wer in der Region den Mut hat, kann über die Grenze in die Schweiz fahren und sich dort eindecken. Wenn das allerdings schief läuft, drohen am Zoll saftige Strafen. In Deutschland nicht zugelassene Artikel könnten dann für Geldstrafen oder sogar Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren führen.

Erwerbsverbot in Deutschland, Überfuhr aus der Schweiz, saftige Strafen und Adrenalin im Blut während man nur an einen möglichen Versuch denkt – all das erinnert doch auch an frühere Zeiten. Damals, als so mancher gerne mal Cannabis aus der Schweiz nach Deutschland schmuggelte. Aber halt: Dieses Rauschmittel soll bei uns ja ohnehin bald nicht mehr illegal sein.